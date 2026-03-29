In duemila contro gli interventi viabilistici tra via Carcano e Belforte a Varese. Angei a Civati: “Uscite dagli uffici”
La Lega varesina spinge ancora la raccolta firme contro gli interventi dell'amministrazione tra Biumo Inferiore e Belforte: "Guardino in faccia i 2.000 cittadini che hanno firmato contro la loro arroganza amministrativa"
Oltre duemila firme raccolte in città per chiedere una revisione degli interventi viabilistici tra Biumo Inferiore e Belforte. Al centro della discussione la mozione presentata dal consigliere comunale della Lega Stefano Angei, che punta a modificare alcune delle scelte adottate dall’amministrazione Galimberti in tema di mobilità.
Le firme e la richiesta di modifica
Secondo quanto comunicato dal consigliere, le sottoscrizioni raccolte superano quota 2.000 e riguardano in particolare le modifiche alla viabilità in via Carcano e viale Belforte. Una mobilitazione che, nelle intenzioni dei promotori, vuole portare il tema all’attenzione del Consiglio comunale.
Le critiche alla viabilità
«Il Sindaco Galimberti e l’Assessore Civati escano dai loro uffici e guardino in faccia i 2.000 cittadini che hanno firmato contro la loro arroganza amministrativa – Stefano Angei, consigliere comunale Lega – I cantieri sono stati progettati senza adeguati studi e stanno creando disagi a residenti e commercianti». Tra i punti sollevati nella mozione, la richiesta di sospendere il cantiere di via Carcano, rivedere alcune modifiche alla circolazione e ripristinare la svolta a sinistra da via Ledro verso viale Belforte.
I temi sul tavolo
Nel documento vengono evidenziate diverse criticità: difficoltà nella circolazione e rallentamenti del traffico, problemi per il passaggio dei mezzi di soccorso, riduzione dei parcheggi con ricadute sulle attività commerciali, mancanza, secondo i promotori, di dati a supporto delle scelte. La mozione chiede quindi un confronto in aula e una revisione complessiva degli interventi.
Il dibattito in città
Il tema della mobilità resta al centro del confronto politico cittadino, tra le esigenze di fluidità del traffico, la sicurezza stradale e le politiche legate alla mobilità sostenibile. La richiesta avanzata dal consigliere Angei è ora quella di convocare il Consiglio comunale per discutere le proposte e valutare eventuali modifiche agli interventi in corso.
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