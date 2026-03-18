In partenza un cammino organizzato lungo la Via Francisca del Lucomagno: come partecipare
Dal 27 marzo al 2 aprile sette giorni lungo l’intero percorso da Lavena Ponte Tresa a Pavia a prezzo speciale: 250 euro per il pacchetto completo, con riduzione a 220 per i soci Coop
C’è chi sceglie di unirsi per una singola tappa e chi, invece, decide di vivere la Via Francisca fino in fondo. In occasione dei dieci anni del cammino, cresce l’interesse per percorrere l’intero itinerario lombardo, da Lavena Ponte Tresa fino a Pavia, in un’unica esperienza.
Per chi vuole affrontarlo completo, Spiritual Tour propone dal 27 marzo al 2 aprile un cammino organizzato di sette giorni (sei notti).
In occasione del decennale, l’esperienza è proposta al prezzo speciale di 250 euro, con un ulteriore sconto per i soci Coop che porta il costo a 220 euro.
Il pacchetto comprende guida per tutte le tappe, pernottamenti, visite e assicurazione: una formula pensata per permettere ai partecipanti di vivere il cammino dall’inizio alla fine, senza pensieri e con un costo accessibile.
Per iscriversi: contattaci
PROGRAMMA
1° Tappa | Lavena – Ganna | Venerdì 27 Marzo
Ore 9:00 Varese partenza in Bus per Lavena Ponte Tresa
Ore 10:15 Lavena Ponte Tresa – Rimessa del Tram – Incontro istituzionale – Consegna credenziali
Pranzo al Parco dell’Argentera.
17:30 Ganna – Badia di San Gemolo Incontro istituzionale.
Pernotto: Albergo 3 Risotti
2° Tappa | Ganna – Sacro Monte | Sabato 28 Marzo
Partenza ore 9:00
Ore 10:30 Brinzio – Sede Parco Campo dei Fiori – Incontro istituzionale§
Pranzo libero
Ore 15:00 Arrivo al Sacro Monte – visita punti d’interesse
Cena e pernotto: Albergo Sacro Monte
3° Tappa | Sacro Monte – Castiglione | Domenica 29 Marzo
Partenza ore 8:30
Ore 10:30 Palazzo Estense – Incontro istituzionale
Pranzo a Morazzone – Incontro Istituzionale
Arrivo all’ostello ore 16:00.
Ore 17: 00 Castiglione Olona – Palazzo Branda Incontro istituzionale
Cena: Dislocanda.
Pernotto: Ostello di Gornate
4° Tappa | Castiglione – Castellanza | Lunedì 30 Marzo
Partenza ore 9:00
Ore 13.00 Pranzo al ‘Approdo dei Calimali’ – Incontro istituzionale
Ore 17:30 Castellanza Comune – Incontro istituzionale
Cena: da concordare
Pernotto: Il Piccolo Mondo Antico
5° Tappa | Castellanza – Castelletto di Cuggiono | Martedì 31 Marzo
Partenza ore 9:00
Ore 12:00 Buscate Comune – Incontro Istituzionale – pranzo
Ore 16:00 Cuggiono Comune – Incontro Istituzionale
Cena: da concordare
Pernotto: Bnb Castelletto di Cuggiono
6° Tappa | Castelletto di Cuggiono – Morimondo | Mercoledì 1 Aprile
Partenza ore 9:00
Pranzo a Robecco sul Naviglio.
Ore 15:00 Abbiategrasso Castello Visconteo – Incontro istituzionale
Ore 17:30 Morimondo – Sala dell’Abbazia – Incontro istituzionale
Visita Abbazia
Cena in osteria.
Pernotto: Foresteria Abbazia di Morimondo
7° Tappa | Morimondo – Pavia | Giovedi 2 Aprile
Partenza ore 8:30
Ore 10:00 Bereguardo Comune – Incontro istituzionale
Ore 11:00 Torre d’Isola – Incontro Sindaco – Pranzo
Ore 16:00 Pavia Comune Incontro istituzionale
Ore 17:00 San Pietro in Ciel d’Oro – Consegna dei Testimonium – Rientro
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