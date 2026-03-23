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In provincia di Varese solo in quattro Comuni vince il NO. La mappa del voto Comune per Comune

Per quanto riguarda gli altri centri maggiori della provincia, in tutti e tre si è affermato il sostegno alla riforma. A Varese con il 52,77%, a Busto Arsizio con il 55,23% e a Gallarate con il 54,52%. La mappa del voto in tutti i Comuni del Varesotto

referendum

L’analisi dei dati reali sul referendum della giustizia in provincia di Varese ci restituisce una fotografia molto diversa da quella nazionale, con alcuni comuni che si sono distinti per un sostegno massiccio alla riforma e altri che, invece, hanno visto prevalere nettamente il fronte del “no”.

A guidare la classifica dei comuni più favorevoli troviamo Clivio, dove il SÌ ha raggiunto una percentuale del 68,60%, seguito da Rancio Valcuvia con il 66,48% e Cuvio con il 65,07%. In queste realtà il consenso è stato granitico, posizionandole come le vere roccaforti del cambiamento giudiziario nel varesotto.

Al polo opposto della classifica troviamo invece gli unici quattro comuni nei quali la proposta non ha convinto la cittadinanza, portando alla vittoria del “no”. Il dato più basso in assoluto si registra a Curiglia con Monteviasco, dove il SÌ si è fermato a un misero 39,24%, seguito da Castello Cabiaglio dove il fronte del NO ha vinto nettamente lasciando il SÌ solo al 43,58%. Anche a Saronno, il risultato è stato negativo per i promotori, con il SÌ che non è andato oltre il 47,83%, sancendo la vittoria dei contrari alla riforma. A Caronno Pertusella il no ha vinto per un’incollatura, 50,13%, contro il 49,87% del sì.

Per quanto riguarda gli altri centri maggiori della provincia, in tutti e tre si è affermato il sostegno alla riforma. A Varese con il 52,77%, a Busto Arsizio con il 55,23% e a Gallarate con il 54,52%.

 

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Pubblicato il 23 Marzo 2026
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