In Serie A perdono le big: l’unico favore per la Openjobmetis arriva da Cantù

La gran vittoria ottenuta sabato sera dalla Openjobmetis ai danni di Tortona nell’anticipo di campionato non è stata seguita, alla domenica, da risultati positivi per la formazione biancorossa impegnata a rincorrere la zona playoff.

Il 24° turno di LBA è stato infatti ricco di sorprese con tutte le big cadute contro squadre di fascia media, con la sola eccezione della Virtus capolista che ha osservato il turno di riposo (e nel frattempo ha cambiato allenatore: esonerato Ivanovic, al suo posto Nenad Jakovljevic.

Risultati alla mano, l’unico “aiuto” a Varese in chiave playoff arriva dagli arcirivali di Cantù, che hanno battuto nettamente Trieste, rimasta a +2 sulla Openjobmetis. Sabato prossimo la squadra giuliana ospiterà proprio gli uomini di Kastritis per un confronto diretto molto importante.

Fanno invece scalpore le vittorie ottenute da Reggio Emilia, Trento e Udine (tre concorrenti dirette della OJM) ai danni di seconda, terza e quarta in classifica: Brescia, Venezia e Milano. La Dolomiti Energia, in particolare, tiene Varese al nono posto provvisorio, quindi al di fuori dei playoff e con il macigno del doppio confronto positivo sui biancorossi.

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Nella stessa fascia si muove anche Cremona che batte Napoli in uno scontro diretto di metà graduatoria. In chiave salvezza vittore cruciali per la già citata Cantù e per Treviso che continua a sperare in una rimonta per restare in LBA. Questa volta i veneti superano Sassari in trasferta, riportando i sardi nei pressi della zona rossa, raggiunti dall’Acqua San Bernardo.

RISULTATI

Openjobmetis Varese – Bertram Derthona Tortona 97-87

Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino 87-106

Vanoli Basket Cremona – Guerri Napoli 88-81

Banco di Sardegna Sassari – Nutribullet Treviso Basket 103-108

APU Old Wild West Udine – EA7 Emporio Armani Milano 86-83

Acqua S.Bernardo Cantù – Pallacanestro Trieste 97-76

Germani Brescia – UNA Hotels Reggio Emilia 92-101

Riposa: Virtus Olidata Bologna

LA CLASSIFICA: V. Bologna* 38; Brescia* 34; Venezia*, Milano 32; Tortona* 28; Trieste*, Reggio Emilia* 22; Trento, VARESE 20; Udine, Cremona 18; Napoli* 16; Sassari, Cantù 14; Treviso* 10.