Minuto di silenzio per Bossi a villa Recalcati. Magrini: “A lui uno spazio nelle celebrazioni del centenario della Provincia”
Magrini ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico e uno politico per i cento anni della Provincia, dove tali valutazioni troveranno spazio e partecipazione attiva
Il Consiglio provinciale di Varese ha aperto i lavori con un omaggio a Umberto Bossi scomparso il 19 marzo scorso. Un minuto di silenzio ha segnato l’inizio della seduta, un gesto voluto dal Presidente Marco Magrini per ricordare la figura del “Senatur”, fondatore della Lega, che ha ispirato generazioni e dato un contributo decisivo alla politica nazionale e locale.
La scelta della sepoltura a Pontida, terra simbolica del Carroccio, è stata ricordata come una “scelta della famiglia”, ma in molti, sul territorio varesino, avrebbero voluto partecipare alla cerimonia a Varese per il forte legame che univa il Senatur alla provincia. Bossi, infatti, ha saputo riconoscere e valorizzare il suo popolo, lasciando un’eredità profonda nella provincia.
Il consigliere della Lega Sergio Ghiringhelli, presente in aula, ha sottolineato: “È stato un grande innovatore della politica. Ringrazio per questo momento dovuto”. Ghiringhelli ha poi auspicato un ricordo più strutturato: “È corretto ricordare Bossi attraverso un’intitolazione, per perpetuarne l’opera”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Magrini, che ha collegato il tributo alle celebrazioni per i cent’anni della Provincia: “All’interno di queste iniziative, stiamo valorizzando figure rilevanti che hanno fatto la storia del territorio. Credo che dedicare a lui uno spazio nel libro sui grandi politici della provincia sia doveroso”. Magrini ha annunciato l’istituzione di un tavolo tecnico e uno politico per i cento anni della Provincia, dove tali valutazioni troveranno spazio e partecipazione attiva.
Il ricordo di Bossi, dunque, non si limita a un silenzio collettivo, ma proietta il suo lascito nel futuro del territorio varesino, confermando il ruolo centrale della Lega e del suo fondatore nella storia locale.
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