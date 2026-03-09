“In_audita Musica”: a Besozzo il concerto che racconta le compositrici dimenticate

Torna in provincia di Varese la terza edizione di “IN_AUDITA MUSICA”, il festival dedicato alla valorizzazione della creatività femminile e alla riscoperta di compositrici spesso dimenticate dai manuali di storia. Domenica 15 marzo, alle ore 17.00, il Comune di Besozzo ospiterà una tappa della rassegna presso la Scuola Civica di Musica di Olginasio, in via Bellorini 5. Il concerto, dal titolo «Appassionate e pazienti. Storie di donne», vedrà protagonista il duo pianistico a quattro mani formato da Francesca Pellegrini e Monica Secondini.

Un viaggio tra musica e aneddoti

L’appuntamento non sarà un semplice concerto, ma un percorso narrativo. L’esecuzione dei brani sarà infatti inframezzata dal racconto di aneddoti e vicende personali delle autrici, figure che troppo spesso la narrazione tradizionale ha relegato a ruoli marginali di muse, sorelle o mogli di grandi musicisti, ignorandone il valore come padrone del linguaggio musicale.

La ricerca delle “madri” nella musica

Il progetto nasce dalla sinergia tra Francesca Pellegrini, impegnata da anni nella ricerca delle “madri” della musica, e Monica Secondini. Insieme, le due musiciste si pongono l’obiettivo di restituire spazio e voce alla produzione artistica femminile, rendendo questo patrimonio accessibile a tutta la comunità culturale e scardinando i vecchi pregiudizi dei manuali storici.

«Ancora oggi – spiegano le organizzatrici – il racconto vede come protagonisti soprattutto gli uomini. Quando presenti, le donne sono spesso raccontate in relazione agli uomini: mogli, sorelle, muse ispiratrici o interpreti delle opere altrui. Molto più raramente vengono riconosciute come autrici e compositrici».

Arte e musica in un unico spazio

A rendere l’evento ancora più suggestivo sarà l’allestimento curato dalla critica d’arte Debora Ferrari. Durante il concerto saranno esposte opere di artiste del territorio varesino: il pubblico potrà ammirare i disegni e gli acquerelli di Giulia Colombo, oltre a un omaggio dedicato a Silva Lindner. Un connubio tra note e colori per celebrare l’universo creativo femminile a 360 gradi.

Info e prenotazioni

L’evento è a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione per garantire il posto all’interno della Scuola Civica.

«L’ingresso è gratuito su prenotazione – precisano dal Comune – scrivendo all’indirizzo biblioteca@comune.besozzo.va.it».