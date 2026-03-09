Inaugurata a Busto Arsizio la 14ª edizione del Festival Fotografico Europeo

È stata inaugurata con la presenza dell’assessore alla cultura Manuela Maffioli la 14ª edizione del Festival Fotografico Europeo, la manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea curata da A.F.I. Archivio Fotografico Italiano.

L’edizione di quest’anno propone dieci mostre distribuite in sei diversi spazi espositivi, tra sedi pubbliche e private, offrendo al pubblico un percorso articolato tra linguaggi, autori e visioni della fotografia contemporanea. Le esposizioni saranno visitabili fino al 26 aprile.

Il tema scelto per questa edizione è “Geografie Umane”, un racconto dei luoghi attraverso le persone che li abitano, li attraversano e li custodiscono. È una mappa aperta, senza confini rigidi, costruita da presenze e assenze, memorie e trasformazioni. La fotografia d’autore si fa linguaggio plurale: testimonianza, relazione profonda con lo spazio, visione intima e poetica. Le immagini non si limitano a descrivere, ma interrogano e suggeriscono, rivelando legami invisibili tra individui, territori e identità. Ne emerge una geografia emotiva e culturale, in cui l’esperienza umana diventa segno, luce e racconto, offrendo al visitatore uno spazio di ascolto, emozione e riflessione.

Il Festival promuove la fotografia d’autore e il linguaggio visivo contemporaneo attraverso un articolato programma di mostre, conferenze, proiezioni, presentazioni di libri e percorsi formativi, mettendo in dialogo fotografia storica, moderna e contemporanea. Il progetto favorisce l’incontro tra autori affermati ed emergenti, italiani e internazionali, e si propone come uno spazio di confronto aperto a professionisti, studiosi, studenti e appassionati.

Pensato come un laboratorio culturale aperto al dialogo europeo, il Festival utilizza la fotografia come strumento di relazione e riflessione, capace di interpretare linguaggi e sensibilità diverse e di rafforzare il ruolo della cultura come motore di inclusione, partecipazione e crescita collettiva.

Per informazioni sul programma completo e sugli spazi espositivi:

https://www.europhotofestival.com/il-festival/