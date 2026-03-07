Inaugurata la Panchina Rossa alla stazione di Varese
L'evento è stato organizzato dal Dopolavoro Ferroviario di Gallarate, congiuntamente con il Comitato Pari Opportunità del settore ferroviario
Si è svolta ieri, venerdì 6 marzo 2026, la cerimonia di inaugurazione della Panchina Rossa posizionata sul binario 1 della stazione FS di Varese. L’evento è stato organizzato dal Dopolavoro Ferroviario di Gallarate, congiuntamente con il Comitato Pari Opportunità del settore ferroviario, come momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne.
Ad aprire la cerimonia è stato il Presidente del DopoLavoro Ferroviario di Gallarate, Salvatore Cuppari, che nel suo intervento ha ricordato come la panchina rossa non rappresenti soltanto un elemento di arredo urbano, ma sia soprattutto il simbolo dell’impegno della comunità nel contrastare la violenza sulle donne. Il presidente ha inoltre sottolineato l’importanza della presenza dei bambini, evidenziando come la costruzione di una società migliore passi anche attraverso piccoli gesti quotidiani e l’educazione delle nuove generazioni.
A seguire è stata presentata la scuola Gerolamo Cardano di Gallarate, i cui studenti hanno illustrato il lavoro realizzato sul tema. Successivamente sono intervenute le poetesse Annitta Di Mineo, che ha recitato alcune sue poesie, e Paola Cariello, dipendente Trenord, che ha condiviso alcune riflessioni in versi.
Tra gli altri interventi, Anna Laghi e Simona Bianchi dell’associazione “Sicura” hanno illustrato le attività svolte a sostegno delle donne, seguite da Patrizia Pancanti, Consigliera di Parità della Provincia di Varese, Sabrina Vannini, Presidente Comitato Pari Opportunità Lombardia, e Raffaella Vaccari, Presidente CPO Trenord. Sono poi intervenuti la Rossella Dimaggio, Assessora ai Servizi Educativi del Comune di Varese con delega alle pari opportunità, Michele Di Toro, Consigliere provinciale con delega ai grandi eventi della Provincia di Varese, Gennaro Mazza della Gestione Risorse Umane Milano, e Gianluca Greco, Capo Unità Circolazione della provincia di Varese.
A concludere gli interventi sono stati il Presidente del DopoLavoro Ferroviario Nazionale, Pino Tuscano, e la Capo Stazione di Varese, Lucia Ciavarella, intervenuta in rappresentanza di tutti i capi stazione del territorio che hanno fortemente voluto la realizzazione e l’installazione della Panchina Rossa.
La cerimonia si è conclusa con la scopertura della panchina, simbolo permanente di memoria, rispetto e impegno collettivo nella lotta contro ogni forma di violenza sulle donne.
