Incendio a Somma, i vigili del fuoco spengono le fiamme in un ufficio

Alle ore 12:00 i vigili del fuoco sono intervenuti a Somma Lombardo, nella centrale via Mazzini, per un incendio all’interno di un ufficio.

Gli operatori hanno spento le fiamme evitando che potessero propagarsi all’interno del fabbricato e hanno messo successivamente in sicurezza la zona interessata.

Non ci sono stati feriti, solo un po’ di trambusto nel centro della cittadina del casello.