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Incendio a Somma, i vigili del fuoco spengono le fiamme in un ufficio

L'allarme alle 12 nella centrale via Mazzini, con l'intervento della squadra del distaccamento

Somma Lombardo generiche

Alle ore 12:00 i vigili del fuoco sono intervenuti a Somma Lombardo, nella centrale via Mazzini, per un incendio all’interno di un ufficio.

Gli operatori hanno spento le fiamme evitando che potessero propagarsi all’interno del fabbricato e hanno messo successivamente in sicurezza la zona interessata.

Non ci sono stati feriti, solo un po’ di trambusto nel centro della cittadina del casello.

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Pubblicato il 19 Marzo 2026
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