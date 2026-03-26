Incendio a Cuasso al Monte, quattro tetti in fiamme in una corte: intervento dei vigili del fuoco complicato dal vento
L’allarme è scattato nel pomeriggio di giovedì 26 marzo quando dalla zona di via Gastaldi si è alzata una colonna di fumo nero visibile anche da lontano
Un incendio di proporzioni significative ha colpito nel pomeriggio di giovedì 26 marzo il comune di Cuasso al Monte, in via Sottobalcone, dove le fiamme hanno interessato i tetti di quattro abitazioni all’interno di una corte. Una colonna di fumo nero si è alzata dalla zona, visibile anche a distanza.
I vigili del fuoco sono intervenuti a partire dalle ore 15 con un dispiegamento importante di mezzi: quattro autopompe e un’autobotte sono state impegnate sul posto per fronteggiare il rogo, reso particolarmente insidioso dal forte vento che rischiava di propagare le fiamme agli edifici vicini.
Grazie al tempestivo intervento, gli operatori sono riusciti a circoscrivere l’incendio, evitando che si estendesse ulteriormente. Sono quattro le abitazioni i cui tetti sono stati raggiunti dal fuoco.
Al momento sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti.
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