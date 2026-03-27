Incendio nei boschi di Coarezza a Somma Lombardo, vigili del fuoco e protezione civile sul posto
Le fiamme sono divampate nella serata di venerdì 27 marzo. Le operazioni sono in corso con diversi mezzi di soccorso coinvolti
Un incendio è divampato nei boschi di Coarezza, la frazione di Somma Lombardo affacciata sul Ticino, la sera di venerdì 27 marzo.
Secondo ciò che si osserva dalle foto che circolano sui social (la foto in copertina è stata pubblicata sul gruppo Facebook Sei di Coarezza se…) e dalle prime segnalazioni dei testimoni, le fiamme sembrano molto alte, arrivando a superare la cima degli alberi. In serata, con le ultime luci del giorno, la colonna di fumo si riusciva già a scorgere da lontano.
Non si conosce ancora l’effettiva entità dell’incendio e la dimensione dell’area di bosco coinvolta, ma i lettori hanno notato la presenza di numerosi mezzi di soccorso in azione tra vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia locale e ambulanze.
Non accennano quindi a rallentare i disagi dovuti al forte vento che sta sferzando la provincia di Varese e tutto il nord Italia. Giovedì le folate hanno alimentato incendi fin dal mattino anche a Vergiate e nel pomeriggio tra Casorate e Gallarate, dove le fiamme hanno divorato 15 ettari di bassa vegetazione. In entrambi i casi, fortunatamente, il fuoco si è infatti fermato al sottobosco e non ha interessato le piante più alte.
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