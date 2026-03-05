Incidente in prova per Riccardo Cardani, l’atleta della Polha ha perso conoscenza dopo una caduta

Brutta caduta sulla neve di Cortina d’Ampezzo per Riccardo Cardani, lo snowboarder paralimpico tesserato per la Polha di Robecchetto con Induno. Durante una sessione di allenamento in vista delle gare dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026, l’atleta azzurro è rimasto vittima di un incidente talmente violento da fargli perdere conoscenza per diversi secondi.

L’incidente in pista

L’infortunio è avvenuto nella mattinata di giovedì 5 marzo, mentre Cardani era impegnato nelle prove di snowboard cross. Immediati i soccorsi in pista che hanno prestato le prime cure all’atleta, poi trasportato d’urgenza in ospedale per essere sottoposto a una Tac e a tutti gli accertamenti del caso. Al momento le sue condizioni sono monitorate costantemente dai medici, ma il trauma cranico subito mette seriamente in dubbio la sua partecipazione alle competizioni paralimpiche che avrebbero dovuto vederlo tra i protagonisti più attesi.

La nota del Comitato Paralimpico

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) sta seguendo l’evolversi della situazione clinica minuto dopo minuto, mantenendo i contatti con lo staff tecnico della nazionale di snowboard. La priorità assoluta, in questo momento, resta la salute del ragazzo, che già in passato ha dimostrato una forza d’animo fuori dal comune nel superare le avversità.

«Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente – la nota ufficiale diffusa dal Comitato Italiano Paralimpico – sta valutando attentamente la situazione, ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta».