Incidente in via Magenta a Varese intorno alle 7, ferito un uomo, traffico in tilt
Coinvolto un uomo di 61 anni, soccorso sul posto dai sanitari intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa e un mezzo di soccorso avanzato. Presenti anche gli agenti della polizia locale
Incidente stradale nelle prime ore di questa mattina, venerdì, a Varese, in via Magenta, dove intorno alle 7 un’auto è finita contro un ostacolo per cause ancora in fase di accertamento.
Coinvolto un uomo di 61 anni, soccorso sul posto dai sanitari intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa e un mezzo di soccorso avanzato, entrambi attivati in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità.
Presenti anche gli agenti della polizia locale di Varese per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre ai vigili del fuoco.
Il traffico è andato in tilt nella zona, rimasta pesantemente congestionata
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