Incidente sul lavoro a Origgio: 47enne trasportato a Legnano in codice giallo
L'allarme è scattato intorno alle 11,30 all'interno di un insediamento produttivo situato in via Achille Grandi, al civico 5. Sul posto i soccorsi medici, i tecnidi di Ats Insubria e la Polizia locale di Origgio
Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, a Origgio. L’allarme è scattato intorno alle 11,30 all’interno di un insediamento produttivo situato in via Achille Grandi, al civico 5. Ferito un uomo di 47 anni, rimasto vittima di un incidente durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. Le dinamiche esatte dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti intervenute sul posto.
Immediata la mobilitazione della macchina dei soccorsi coordinata dalla Soreu Laghi. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza di Rho Soccorso in codice rosso. Dopo le prime cure al lavoratore, i sanitari hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Legnano, dove è stato ricoverato in codice giallo.
Oltre ai mezzi di soccorso, ambulanza e auto medica, in via Grandi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Origgio e il personale tecnico di Ats Insubria del distretto di Varese. Come da prassi in questi casi, i tecnici dell’ente per la tutela della salute sui luoghi di lavoro hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la sequenza dei fatti e verificare il rispetto delle normative di sicurezza vigenti all’interno dell’impianto.
