Incontro a Samarate con l’avvocato Prestinoni sul referendum: “ecco perché votare no”

«Modificare la Costituzione non è un tabù, ma può essere fatto solo per un bene superiore: ci sembra evidente che questa Riforma della Giustizia non abbia tale caratteristica, ma miri ad iniziare un processo di controllo della magistratura da parte della politica». Queste le ragioni precisate dal consigliere Sergio Broglia che portano il Partito Democratico di Samarate ad organizzare dei gazebo nelle piazze della città di Samarate e un evento con relatore l’avvocato Andrea Prestinoni, membro del Comitato del No di Varese, «che ci aiuterà ad entrare nel merito della proposta di riforma».

Il voto sul Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo si avvicina e il PD sia sul territorio che sui social spiega «perché secondo noi bisogna votare NO». Alle piazze si aggiunge un appuntamento con l’avvocato Andrea Prestinoni: l’incontro sarà martedì 10 marzo alle 21 al salone al primo piano del Circolo, in Piazza Italia 26, a Samarate.

Il partito si muove anche sul lato social: «Abbiamo anche iniziato a pubblicare sui nostri social e sul nostro canale WhatsApp (qui) una serie di motivazioni per cui votare NO, affinché i nostri concittadini possano fare una scelta di voto consapevole».