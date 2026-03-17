Indagato per caporalato Andrea Dini, amministratore delegato della Paul & Shark

La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario per la Dama Spa, società di Varese attiva nella produzione di maglieria e abbigliamento guidata dall’amministratore delegato Andrea Dini. La notizia è apparsa sulle home page dei principali giornali italiani tra cui Il corriere della sera a firma di Luigi Ferrarella, Repubblica e Il sole24ore.

Il provvedimento, secondo quanto riporta il quotidiano economimco, rientra in un’indagine per caporalato coordinata dal pubblico ministero Paolo Storari. Dini risulta indagato, mentre il controllo giudiziario riguarda anche il marchio di moda Aspesi.

I FATTI

Stesso opificio, stesse irregolarità, a due anni di distanza. Dopo un primo controllo nel 2023, i carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro sono tornati nel 2025 in un laboratorio di Garbagnate Milanese trovando ancora lavoratori senza permesso di soggiorno, alloggi «al di sotto del minimo etico» e paghe inferiori ai contratti.

Nel frattempo era cambiata solo la società, da M&G Confezioni a G Max 365 srl, ma – secondo Procura e Guardia di Finanza – l’attività è proseguita «in sostanziale continuità». Per questo la Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario per Dama spa e Alberto Aspesi & C. spa, ritenute incapaci di «percepire l’evidenza» e di verificare adeguatamente il proprio fornitore. Il provvedimento prevede l’affiancamento di un amministratore giudiziario per interrompere situazioni di illegalità senza fermare la produzione.

Durante l’ultima ispezione sono stati trovati diversi lavoratori irregolari, dormitori di fortuna e turni fino a 14 ore al giorno, confermati anche da cartelli interni con orari «08-22» e dai consumi elettrici. Gli inquirenti ritengono che i brand fossero consapevoli: in un quaderno sequestrato compaiono contatti e procedure operative, mentre alcuni operai hanno riferito di visite frequenti da parte dei committenti.

Secondo la Procura, i controlli aziendali sono risultati «fallaci» e lo sfruttamento sarebbe andato avanti «da anni», nonostante protocolli e iniziative recenti nella filiera della moda.

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