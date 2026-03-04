Iniziati i lavori di riqualificazione di via Lido a Luino

Iniziati da pochi giorni i lavori di riqualificazione di via Lido, nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Dante e l’ex campo sportivo, dopo che nel gennaio di quest’anno è stato approvato il progetto esecutivo del primo lotto di intervento. Un’opera divisa in due fasi con la sistemazione e il rimodellamento della sede stradale che terminerà per fine primavera 2026. Il progetto interesserà una delle aree più significative per la vita cittadina, dove si affacciano realtà importanti come il Lido – attualmente in fase di riqualificazione – il cantiere nautico, il centro remiero della Canottieri Luino e il campo sportivo con le due nuove installazioni dedicate al volley e al basket. Pur offrendo un suggestivo scorcio sul lago, la zona presenta oggi criticità legate al parziale degrado e alla scarsa sicurezza per la mobilità pedonale. «L’intervento previsto mira esattamente a lenire questa lacuna», spiegano dall’amministrazione comunale.

Il progetto punta infatti a trasformare questa zona cittadina attraverso una nuova configurazione urbana incentrata sulla pedonalità e sulla qualità ambientale, sulla sicurezza e sul verde, a fruizione di tutti i cittadini. Sono previsti il rifacimento della pavimentazione, la creazione di nuovi accessi al lago, l’ampliamento delle aree verdi e la rimozione dell’asfalto esistente, che sarà sostituito con materiali capaci di ridurre l’effetto “isola di calore”. Lungo il confine con l’ex area Ratti verrà realizzata una fascia vegetale con alberi e piante perenni, mentre davanti al cantiere nautico nascerà una nuova piazzetta alberata. È inoltre prevista la riorganizzazione dell’incrocio tra via Lido e viale Dante, con una ridefinizione delle aiuole spartitraffico per una gestione più funzionale e sicura del flusso veicolare. Da sottolineare che il tipo di intervento è disciplinato dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, “Terre e roccia da scavo” .

Le indagini svolte hanno verificato l’assenza di inquinati e confermato la piena fattibilità dell’intervento in progetto e la totale compatibilità ambientale dei lavori e della salute pubblica. Da evidenziare, inoltre, che l’area – sede stradale di intervento pubblico non è interessata in alcun modo dal recupero, bonifica o ripristino della dismessa Area Ratti che è in capo al privato seguendo un impianto normativo distinto – D.Lgs. 152/2006 ex art 242 e successivi (Testo Unico Ambientale). Importante specificare e chiarire che i due iter burocratici seguono procedure differenti e quanto messo in atto dal Comune è in piena linea con la normativa vigente come anche confermato degli Enti competenti in commissione territorio quali Arpa e Provincia. L’inizio del lavoro di riqualificazione di via Lido si unisce alla coordinata ripresa degli interventi allo stesso centro di svago e natatorio ‘Lido di Luino’ con l’azione che riguardano le vasche, i piani vasca e gli spogliatoi in prossima dirittura di arrivo. L’obiettivo è che il centro apra le porte ai cittadini per questa estate. Francesca Porfiri, assessore alle Infrastrutture del Comune di Luino, sottolinea: «Si vuole ridurre l’asfalto, lasciandolo solo dove strettamente necessario, obiettivo dell’Amministrazione è dare migliore vivibilità agli spazi cittadini investendo nel verde là dove possibile. Pensiamo che alberi e piante siano un valore aggiunto, non soltanto stilistico e di bellezza, ma anche ecologico e di comfort. Una valutazione oggettiva rispetto al solo asfalto e cemento!.