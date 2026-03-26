Insegnare il basket ieri e oggi: a Materia una serata con Recalcati, Danna, Bulgheroni e Vittori

La grande pallacanestro torna a Materia, non – questa volta – per parlare del passato glorioso di Varese né per l’attualità che VareseNews tratta quotidianamente. Questa volta l’argomento è il futuro, perché martedì 31 marzo (dalle 21) la sede del nostro giornale – via Confalonieri, 5 a Castronno – ospiterà un convegno legato al Trofeo Miriam ed Enrico Garbosi, la kermesse giovanile che dagli anni Ottanta porta in provincia decine di squadre e migliaia di atleti in rampa di lancio.

La serata si intitola “L’insegnamento della pallacanestro ieri ed oggi. Coltivare o consumare il talento?” e vedrà sfilare sul palco alcuni grandi personaggi che hanno fatto la storia di questo sport. Ci saranno infatti il presidente della Pallacanestro Varese, Toto Bulgheroni, l’ex campione e fondatore del “Garbosi” Paolo Vittori, l’ex c.t. della Nazionale Charlie Recalcati e un coach come Federico Danna che dopo aver diretto squadre nella massima categoria si è specializzato nella formazione dei talenti giovanili.

A proposito di commissari tecnici e grandi nomi, nel corso dell’incontro saranno proiettati due contributi video di altissimo livello: quelli inviati dall’attuale c.t. Luca Banchi (impegnato negli USA in un tour che lo porterà a incontrare gli atleti italiani attualmente impegnati negli Staters) e da Ettore Messina, il coach azzurro più vincente di sempre anche a livello internazionale. Nel corso dell’appuntamento sarà possibile, da parte del pubblico, porre domande ai relatori sul tema del convegno.

La serata è aperta a tutti ed è particolarmente adatta a chi si occupa di pallacanestro giovanile: allenatori, dirigenti, istruttori, arbitri, formatori oltre naturalmente ai genitori che rappresentano un’altra componente fondamentale di questo sport. L’ingresso è gratuito e libero ma è gradita la prenotazione che può essere effettuata CLICCANDO QUI.