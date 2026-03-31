Insight Foto Festival apre la call per esporre nel circuito “off”

L’invito è rivolto ad artisti, collettivi, associazioni, scuole e realtà del territorio che vogliono proporre un’esposizione indipendente sul tema “Abitare”

INSIGHT Foto Festival 2026, il festival della fotografia di Varese apre la call per INSIGHT OUT, il circuito diffuso che affiancherà il programma ufficiale della manifestazione e che raccoglierà mostre e progetti espositivi realizzati in modo autonomo sul tema scelto per la nuova edizione: “Abito”.

L’invito è rivolto ad artisti, collettivi, associazioni, scuole e realtà del territorio che vogliono proporre un’esposizione indipendente, mantenendo piena libertà progettuale e organizzativa. Le proposte selezionate entreranno a far parte del calendario del festival, contribuendo a costruire una programmazione ampia e partecipata.

INSIGHT OUT nasce con l’obiettivo di trasformare Varese in uno spazio espositivo diffuso, capace di coinvolgere luoghi diversi e non convenzionali. Negozi, studi, cortili, ma anche spazi pubblici e privati aperti al pubblico diventano così scenari possibili per portare la fotografia fuori dai circuiti tradizionali e creare nuove connessioni tra arte e città.

La call è aperta anche alle scuole, che possono partecipare con mostre collettive e percorsi sviluppati insieme a studenti e studentesse. L’intento è valorizzare le energie creative locali e dare spazio a una pluralità di sguardi, in grado di restituire la complessità del contemporaneo.

Il tema “Abito” si presta a molteplici interpretazioni e attraversa questioni legate all’identità, al corpo, alla memoria e al rapporto con lo spazio. I progetti potranno essere sviluppati attraverso linguaggi fotografici, installativi o ibridi, purché coerenti con la linea curatoriale del festival. Per accompagnare i partecipanti nella costruzione delle proposte, è previsto un momento di incontro aperto e informale:

Mercoledì 1° aprile alle ore 18

Gran Cinema Vittoria (via Giovanni Bagaini 10, Varese)

Un’occasione per conoscere da vicino il progetto, chiarire eventuali dubbi e confrontarsi sulle idee.

Il regolamento e il form di partecipazione sono disponibili online al link indicato dagli organizzatori.

Per info: ww.insightfotofest.it – info@insightfotofest.it.