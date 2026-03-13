“Insulti omofobi e 30 denunce: chiediamo giustizia”, continua l’incubo di una coppia della provincia di Varese

Una disputa di vicinato in un Comune su Sud di Varese, nella cerchia del lago si è trasformata nel corso degli ultimi cinque anni in un vero e proprio calvario giudiziario e personale per una coppia di residenti. Al centro della faccenda c’è un diritto di passaggio pedonale all’interno di un giardino privato che, secondo quanto denunciato dai proprietari, sarebbe diventato il pretesto per una serie interminabile di vessazioni, danneggiamenti e atti persecutori.

La vicenda ha inizio nel 2017, quando la coppia acquista una villetta nel paesino. Dopo alcuni anni di tranquillità dedicati alla ristrutturazione degli interni e del giardino la situazione precipita nel settembre del 2021. Al rientro dalle vacanze, i proprietari trovano l’area verde devastata. I sospetti ricadono immediatamente sugli unici soggetti che, oltre ai padroni di casa, possiedono le chiavi per accedere al vialetto pedonale: i titolari di una servitù di passaggio che conduce a una tettoia interna alla proprietà.

Secondo quanto riportato dai denuncianti, le telecamere di videosorveglianza avrebbero confermato la presenza di queste persone nel giardino durante la loro assenza. Da quell’episodio è scaturita la prima denuncia per danneggiamento, a cui ne sono seguite molte altre in un crescendo di tensione che non accenna a placarsi.

Il dossier presentato dalla coppia è ponderoso: si parla di circa trenta querele che spaziano dalla violazione di domicilio alle calunnie, fino a fattispecie più gravi come lo stalking, l’interferenza illecita nella vita privata tramite riprese non autorizzate, minacce e ingiurie a sfondo omofobo. Nonostante la mole di documentazione prodotta, l’iter legale appare bloccato.

«Quasi tutte le segnalazioni sono state archiviate o giacciono nel silenzio, mentre l’unico procedimento per danneggiamento continua a essere rinviato di anno in anno» spiegano i protagonisti della vicenda anche attravrso il loro legale, l’avvocato Marco Orrù. Il legale della coppia ha richiesto più volte la riunione dei fascicoli e l’adozione di misure restrittive, evidenziando come la situazione stia diventando insostenibile, ma finora le richieste di aiuto sono rimaste inascoltate.

La preoccupazione principale riguarda l’esasperazione dei toni. La coppia lamenta un continuo fastidio quotidiano e una pressione psicologica che dura ormai da quasi cinque anni. Nonostante i soggetti coinvolti siano già noti alle forze dell’ordine e siano stati richiamati formalmente in più occasioni, l’assenza di provvedimenti definitivi impedisce di mettere la parola fine alla disputa. La coppia di residenti si dice ormai allo stremo, chiedendosi di chi sia la colpa se, a fronte di decine di esposti e prove video, la giustizia non riesca a intervenire per ripristinare la serenità necessaria all’interno delle mura domestiche.

Ad oggi la questione resta aperta sul piano giudiziario, e non ha fatto molti passi dal 2024, quando emerse nelle pagine delle cronache anche di Varesenews. Alcuni procedimenti sono ancora in fase di indagine, mentre altri attendono sviluppi nelle prossime udienze. La richiesta dei denuncianti è che i diversi episodi vengano valutati nel loro complesso, per stabilire se configurino una condotta persecutoria continuata e per ottenere una più rapida definizione della vicenda

La coppia ha presentato un’istanza per chiedere la riunione di tutti i fascicoli, sostenendo che gli episodi siano collegati tra loro e configurino una condotta persecutoria continuata.

Secondo i denuncianti, la situazione vnutasi a creare ha avuto conseguenze anche sul piano personale e sanitario: uno dei due signori è in cura psichiatrica da circa tre anni e sostiene che lo stress derivante dalla vicenda abbia contribuito ad aggravare alcune condizioni di salute.