“Invest in Varese” sbarca a Berlino: caccia ai capitali globali per hotel e ville storiche
La Camera di Commercio presenta a Berlino le eccellenze immobiliari del territorio da riconvertire in strutture ricettive: tra i progetti anche le Sellerie di Ville Ponti e il Villaggio Alpino in Valganna
Dopo il palcoscenico di Cannes, la sfida per attrarre grandi capitali sul territorio fa tappa in Germania. Il progetto “Invest in Varese”, promosso dalla Camera di Commercio, approda all’International Hospitality Investment Forum (IHIF) di Berlino, l’evento che dal 23 al 25 marzo raduna i pesi massimi del real estate e dell’accoglienza mondiale. L’obiettivo è chiaro: presentare a oltre 700 investitori globali le perle immobiliari della provincia per trasformarle in nuove strutture ricettive di lusso o destinazioni turistiche all’avanguardia.
Il piano per rigenerare il patrimonio locale
Il cuore dell’iniziativa, supportata operativamente dalla Fondazione Varese Welcome e dalla consulenza tecnica dello studio Thrends, punta a connettere chi ha capitali da investire con le opportunità di sviluppo della provincia. Non si tratta solo di vendere immobili, ma di innescare una rigenerazione urbana e turistica che possa dare nuova linfa all’economia locale, puntando su driver strategici che rendono il Varesotto unico nel panorama internazionale.
Da Saronno alla Valganna: i gioielli in vetrina
A Berlino vengono presentate le prime “fiches” di questo tavolo verde internazionale. Tra i progetti segnalati figurano immobili storici e aree dal grande potenziale naturalistico. Il Comune di Saronno mette in gioco Palazzo Visconti e Villa Gianetti, mentre la Provincia punta su Leggiuno con Villa Bassetti e Villa Maga. Non mancano le proposte immerse nel verde, come il Villaggio Alpino Valganna del Touring Club Italiano o il Camping 7 Laghi di Azzate. Anche la Camera di Commercio fa la sua parte, proponendo la riconversione delle Sellerie di Ville Ponti a Varese.
Un network per l’hospitality del futuro
La partecipazione a un forum che ospita oltre 2.500 delegati di alto profilo è un segnale di quanto il territorio varesino voglia giocare la partita del turismo d’élite. Attraverso il dialogo con sviluppatori e operatori del settore, “Invest in Varese” cerca di intercettare i nuovi trend dell’hospitality, portando la qualità della vita e la bellezza della “Provincia dei Laghi” sotto i riflettori dei mercati che contano.
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