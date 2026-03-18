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Investimento pedonale in viale Borri a Varese: ferita una donna di 88 anni

L’allarme è scattato poco prima delle 10 lungo uno degli assi principali della città, con l’intervento dei sanitari e della polizia locale per i rilievi del caso

Ospedale varese pronto soccorso ospedale di circolo

Un’anziana è stata investita nella mattinata di oggi, mercoledì 18 marzo, lungo viale Borri a Varese, nei pressi del convento dei frati. L’allarme è scattato alle 9.44 e sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Secondo quanto riportato dal bollettino dei soccorritori, si tratta di un investimento pedonale avvenuto all’altezza del civico 110. La persona coinvolta è una donna di 88 anni. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento e non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza di base di Sos Besozzo, inviata dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. L’intervento è stato classificato in codice giallo, indice di condizioni di media gravità. La donna è stata presa in carico dai sanitari per le prime cure e per il successivo trasporto in ospedale.

Rilievi e viabilità

Presenti anche gli agenti della polizia locale di Varese, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e a gestire la circolazione lungo uno degli assi più trafficati della città. Possibili rallentamenti si sono registrati nella zona nelle fasi dei soccorsi.

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Pubblicato il 18 Marzo 2026
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