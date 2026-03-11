Iscrizioni a scuola: uno studente su due sceglie il liceo. A settembre 900 alunni in meno in prima superiore

Le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2026-2027 confermano il progressivo calo di iscritti in provincia di Varese. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio scolastico regionale, sono 19.786 gli studenti iscritti complessivamente nelle scuole statali del territorio tra primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Nel dettaglio sono 5.526 alla primaria, 6867 alle media e 7393 alle superiori.

Il dato più rilevante riguarda come sempre le scelte degli studenti che terminano la scuola media e devono scegliere il percorso delle superiori, dove si registrano cambiamenti nelle preferenze rispetto allo scorso anno.

Considerando anche gli istituti paritari, gli studenti che inizieranno il primo anno delle superiori in provincia saranno 7.985. Lo scorso anno i ragazzi iscritti alle prime classi superiori erano stati 8852.

Le scelte alle superiori: crescono i licei

Guardando alle preferenze degli studenti che concluderanno la terza media, i licei restano la scelta più diffusa. Un risultato in controtendenza rispetto all’andamento degli anni precedenti: le domande, infatti, premiano l’offerta liceale nel 50,2% dei casi (lo scorso anno era stata del 44,16%).

Continua invece la flessione di tecnici scelti dal 38,7% dei ragazzi mentre lo scorso anno la percentuale era stata del 40,57%. In calo anche i professionali che hanno raggiunto l’11% rispetto al 15,27% precedente. Un risultato che fa riflettere anche alla luce dell’introduzione della filiera 4 + 2. In termini numerici il prossimo anno scolastico in provincia di Varese: ci saranno 4011 iscritti ai licei, 3094 ai tecnici e 880 ai professionali.