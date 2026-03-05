“Jackpot”, il nuovo singolo del cantante Foglie

Da venerdì 13 marzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Jackpot”, il nuovo singolo dell’artista Foglie. Il brano, distribuito da The Orchard e prodotto artisticamente da Marco Di Vincenzo per Daylite Lab (divisione di Daylite Records), propone un sound pop-funk con chiare influenze anni Settanta.

Il pezzo è costruito attorno a un basso groove in primo piano, accompagnato da una batteria dinamica e da un ritornello immediato. L’energia del brano punta su un suono caldo e diretto, con un’identità pop italiana ben definita.

Un brano sull’amore come vera vittoria

Il testo di “Jackpot” racconta l’amore come la vera conquista personale, più importante dei soldi e della fama. La narrazione utilizza un linguaggio semplice e contemporaneo, capace di arrivare in modo immediato all’ascoltatore. Il risultato è una canzone dal ritmo positivo e coinvolgente, che unisce atmosfere vintage a una produzione attuale.

Chi è Foglie

Foglie è il nome d’arte scelto dall’artista per rappresentare il proprio mondo creativo. «Le foglie raffigurano l’insieme dei miei pensieri che si trasformano in musica», racconta. Scrivere diventa così un modo per ricordare o per dimenticare, proprio come il ciclo naturale delle foglie che nascono, crescono e cadono. Le sue influenze musicali affondano nelle sonorità degli anni Settanta e Ottanta. Oltre a produrre i propri brani, Foglie ha partecipato a diverse esperienze live e contest musicali tra Sanremo, Genova e Roma. Di recente ha anche avuto l’occasione di esibirsi nel palazzetto della sua città, Gravellona Toce, davanti al pubblico locale.