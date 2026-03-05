Varese News

“Jackpot”, il nuovo singolo del cantante Foglie

Il cantante di Gravellona Toce presenta il suo nuovo singolo venerdì 13 marzo

Da venerdì 13 marzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Jackpot”, il nuovo singolo dell’artista Foglie. Il brano, distribuito da The Orchard e prodotto artisticamente da Marco Di Vincenzo per Daylite Lab (divisione di Daylite Records), propone un sound pop-funk con chiare influenze anni Settanta.

Il pezzo è costruito attorno a un basso groove in primo piano, accompagnato da una batteria dinamica e da un ritornello immediato. L’energia del brano punta su un suono caldo e diretto, con un’identità pop italiana ben definita.

Un brano sull’amore come vera vittoria

Il testo di “Jackpot” racconta l’amore come la vera conquista personale, più importante dei soldi e della fama. La narrazione utilizza un linguaggio semplice e contemporaneo, capace di arrivare in modo immediato all’ascoltatore. Il risultato è una canzone dal ritmo positivo e coinvolgente, che unisce atmosfere vintage a una produzione attuale.

Chi è Foglie

Foglie è il nome d’arte scelto dall’artista per rappresentare il proprio mondo creativo. «Le foglie raffigurano l’insieme dei miei pensieri che si trasformano in musica», racconta. Scrivere diventa così un modo per ricordare o per dimenticare, proprio come il ciclo naturale delle foglie che nascono, crescono e cadono. Le sue influenze musicali affondano nelle sonorità degli anni Settanta e Ottanta. Oltre a produrre i propri brani, Foglie ha partecipato a diverse esperienze live e contest musicali tra Sanremo, Genova e Roma. Di recente ha anche avuto l’occasione di esibirsi nel palazzetto della sua città, Gravellona Toce, davanti al pubblico locale.

Pubblicato il 05 Marzo 2026
