“Jackpot”, il nuovo singolo del cantante Foglie
Il cantante di Gravellona Toce presenta il suo nuovo singolo venerdì 13 marzo
Da venerdì 13 marzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Jackpot”, il nuovo singolo dell’artista Foglie. Il brano, distribuito da The Orchard e prodotto artisticamente da Marco Di Vincenzo per Daylite Lab (divisione di Daylite Records), propone un sound pop-funk con chiare influenze anni Settanta.
Il pezzo è costruito attorno a un basso groove in primo piano, accompagnato da una batteria dinamica e da un ritornello immediato. L’energia del brano punta su un suono caldo e diretto, con un’identità pop italiana ben definita.
Un brano sull’amore come vera vittoria
Il testo di “Jackpot” racconta l’amore come la vera conquista personale, più importante dei soldi e della fama. La narrazione utilizza un linguaggio semplice e contemporaneo, capace di arrivare in modo immediato all’ascoltatore. Il risultato è una canzone dal ritmo positivo e coinvolgente, che unisce atmosfere vintage a una produzione attuale.
Chi è Foglie
Foglie è il nome d’arte scelto dall’artista per rappresentare il proprio mondo creativo. «Le foglie raffigurano l’insieme dei miei pensieri che si trasformano in musica», racconta. Scrivere diventa così un modo per ricordare o per dimenticare, proprio come il ciclo naturale delle foglie che nascono, crescono e cadono. Le sue influenze musicali affondano nelle sonorità degli anni Settanta e Ottanta. Oltre a produrre i propri brani, Foglie ha partecipato a diverse esperienze live e contest musicali tra Sanremo, Genova e Roma. Di recente ha anche avuto l’occasione di esibirsi nel palazzetto della sua città, Gravellona Toce, davanti al pubblico locale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.