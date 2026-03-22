Kastritis ammette il ko ma rilancia: “Il nostro obiettivo sono i playoff”

KASTRITIS 1 – «Voglio congratularmi con Napoli per la loro vittoria, con i loro giocatori e il loro staff: hanno dimostrato sin dalla palla a due che questa sera hanno voluto la vittoria molto più di noi. Noi non siamo mai riusciti a cambiare il “momento” della partita: abbiamo iniziato sulla cattiva strada e sicuramente la partita si è decisa se non nel primo quarto, già all’intervallo. Non ci sono molte cose da analizzare che riguardano la pallacanestro».

KASTRITIS 2 – « L’ho detto tante volte e lo ripeto ancora oggi: nelle ultime partite della regular season non contano più le posizioni di classifica. Piuttosto la squadra che vuole di più il successo, spesso arriva alla vittoria. Non mi piace sentir dire che Varese ora può giocare senza pressione, come se non avesse obiettivi per il finale di stagione ma di sicuro quello che si è visto in questa partita non fa parte della nostra identità. Quello che noi facciamo e che dobbiamo fare è lavorare forte come stiamo facendo in in allenamento, per essere competitivi in ogni partita».

KASTRITIS 3 – «Anche oggi, nonostante la sconfitta, guardiamo la classifica: dobbiamo dire che Varese ha un obiettivo e questo obiettivo sono i play-off da raggiungere prima dell’ultima partita della stagione regolare. Dico questo con tanta umiltà, ma anche perché so quello che abbiamo fatto con il lavoro durante questa stagione e quello che abbiamo attraversato. Quindi quello è il nostro obiettivo».

KASTRITIS 4 – «Non è questo il momento di dire qualcosa di negativo sui nostri giocatori, perché tramite il loro lavoro e la loro etica ci hanno portato dove siamo oggi. Ora però dobbiamo capire insieme se magari siamo stanchi mentalmente in questa parte della stagione, ben sapendo che dobbiamo superare questa “battaglia mentale” perché in questo tratto del campionato si differenziano le squadre e i giocatori di alto livello da quelli di livello medio. Dalle prossime partite vogliamo giocare con un livello da playoff».

MAGRO 1 – «Siamo contenti della nostra prestazione e della vittoria, arrivati davanti al nostro pubblico che capiamo bene (gli ultras sono usciti dal palazzetto per protesta ndr) per quanto avvenuto nel passato. E’ una vittoria e vogliamo ripartire da qui: c’era bisogno di ritrovare fiducia in quello che stavamo facendo».

MAGRO 2 – «Doyle ci ha permesso di allungare la rosa ma ci ha anche dato una mano a togliere le castagne dal fuoco quando la palla girava meno bene. Ripartiamo da qui ma anache dall’impatto difensivo avuto nel primo tempo del match con Varese».