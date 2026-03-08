Kastritis: “Meritata al 100% dopo un gran lavoro in palestra”

KASTRITIS 1 – «Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante contro un avversario molto molto difficile da affrontare che ha dimostrato fino a oggi di meritare di stare dove è, ovvero nelle prime otto squadre della classifica. E quindi siamo siamo davvero molto contenti del nostro risultato».

KASTRITIS 2 – «Devo dire che in nostri ragazzi hanno portato a termine un ottimo lavoro qui, ma è frutto anche di tutto il grande lavoro fatto nei giorni scorsi in palestra, fin da quando siamo tornati da qualche giorno di pausa. Lo ho visti molto motivati, si sono impegnati a fondo, con tanta energia in allenamento ed è quello che hanno mostrato in campo qui a Udine. Abbiamo controllato la partita dell’inizio alla fine e ci siamo meritati la vittoria al 100%».

KASTRITIS 3 – «Ogni dettaglio è importante, tutti. E questo vale contro ogni avversaria: settimana prossima ci aspetta un’altra partita contro Treviso e dovremo fare ancora meglio di oggi. Per questo obiettivo continuiamo a lavorare per arrivare pronti al match ma anche all’ultima parte di stagione. Varese non gioca mai senza un obiettivo ma non guardiamo troppo lontano: pensiamo a giocare partita dopo partita, possesso dopo possesso».

KASTRITIS 4 – «Abbiamo preparato la partita pensando di mettere maggiore pressione sugli esterni perché sappiamo che Udine ha punti di forza in quelle posizioni. Poi va anche detto che Bendzius non ha giocato e questo non ha aiutato i nostri avversari; noi comunque siamo riusciti a controllare quasi tutta la partita e abbiamo vinto. Aggiungo anche un ringraziamento ai tifosi varesini che sono venuti oggi fino a Udine: sono felice anche per loro».

NKAMHOUA – «Abbiamo lavorato tanto durante la pausa per migliorare la circolazione di palla e trovare il tiro migliore. Oggi si è visto ed è arrivata una grande vittoria. L’obiettivo per la parte finale di stagione è giocare sempre meglio, approcciando bene le partite e continuando così giorno per giorno».

VERTEMATI 1 – «Complimenti a Varese, una squadra in crescita dotata di un atletismo strabordante reso ancora più forte dall’aggiunta di Stewart. Abbiamo costruito bene i primi attacchi ma le tre stoppate subito ci hanno tolto un po’ di fiducia e (il riferimento è alle assenze di Calzavara e Bendzius ndr) poi purtroppo questa situazione di roster non era ottimale».

VERTEMATI 2 – «L’uso di Nkamhoua sul play per essere pronto poi sul cambio difensivo ci ha tolto tanto, così come le palle perse che ci hanno forzato: Varese ha segnato 17 punti con contropiedi nate da recupero. Noi abbiamo lottato ma non è bastato».

