Kastritis promuove i suoi: “Dimostrato un basket da playoff, adesso Trieste”
Il coach applaude i biancorossi dopo il 97-87 sulla Bertram. "Serviva una reazione. Buone le rotazioni". Assui: "Playoff? Vedremo tra cinque partite". Fioretto: "Varese ha giocato 40 minuti di livello, noi solo 30"
KASTRISTIS 1 – Grande vittoria contro quella che ritengo una squadra veramente forte. Derthona ha fatto una stagione molto solida. Infatti stasera non è stato facile. Vorrei sottolineare la grande reazione dei ragazzi dopo la partita di Napoli. Non è mai facile capire come venirne fuori dopo certe sconfitte.
KASTRITIS 2 – Sinceramente non voglio spendere troppe parole, quello che conta è sempre il campo. Noi siamo entrati pronti e abbiamo vinto una partita importante. Volevamo e sapevamo di poter competere a un livello di pallacanestro da playoff, come abbiamo dimostrato. Dobbiamo continuare su questa strada. È bene che abbiamo vinto stasera, ma abbiamo ancora diverse partite davanti a noi e la prossima è contro Trieste. E noi dovremo essere pronti. Ringrazio i tifosi, per prima cosa perché sono venuti a vedere la partita dopo la prestazione (negativa, ndr.) di settimana scorsa. E poi perché oggi ci hanno “tenuto su” per tutta la partita.
KASTRITIS 3 – Oggi abbiamo ruotato in 10, nessuno ha giocato per più di 30 minuti: una situazione ideale. Siamo riusciti a contrastare la loro fisicità con un ritmo molto alto. Mi auguro di avere la squadra sempre in salute come oggi. Ma quello che conta è avere sempre questa fame. Assui? Non parlo mai di singoli giocatori, specialmente stasera è difficile parlare di un solo ragazzo. Tutti hanno dato un qualcosa in più. Però se me lo chiedete sì: ha fatto molto, ha fatto una partita davvero importante. Non ha segnato tanti punti ma sempre ha tenuto altissima la pressione, ha combattuto in post basso ed è sempre andato a rimbalzo con convinzione. Parlo di lui perché me lo chiedete voi, ma in realtà dovrei dirlo di ciascuno dei giocatori.
ASSUI 1 – Come ha detto il coach contano solo i fatti. Non è stata una settimana facile la nostra, perché quella di Napoli è stata una partita che non ci aspettavamo andasse in questo modo. Noi dovevamo per forza essere pronti a riscattarci davanti al nostro pubblico. Se abbiamo fame per i playoff con la salvezza in cassaforte? Non possiamo mai essere soft, dobbiamo sempre dare il meglio, puntare in alto e cercare di vincere più partite possibili. Alla fine delle prossime cinque partite vedremo dove saremo.
ASSUI 2 – Terza vittoria consecutiva in casa? Vincere davanti al nostro pubblico ci dà sempre tantissimo soprattutto se dopo una prestazione brutta come quella di settimana scorsa. L’abbiamo riscattata, sicuramente, adesso però dobbiamo pensare in avanti, di settimana in settimana per le prossime cinque partite.
FIORETTI 1 (allenatore Derthona)- Abbiamo giocato per tre quarti alla pari, sempre con un allungo da parte di una delle due squadre, e poi l’altra che subito a rintuzzare. Nell’ultimo quarto invece abbiamo fatto scelte di tiro sbagliate e perso diverse palle con troppa stupidità. Abbiamo sbagliato anche tiri aperti nel momento cruciale.
FIORETTI 2 – Varese ha meritato: ha giocato 40 minuti di bella pallacanestro. Noi siamo stati alla pari solo per 30 minuti, poi abbiamo faticato senza più riuscire a fermarli in difesa. Abbiamo concesso troppo in difesa senza riuscire a segnare dall’altra parte del campo. Abbiamo subito tanto sia a campo aperto sia canestri al ferro, e poi abbiamo anche concesso davvero troppi rimbalzi, e questo, ripeto, ci ha condizionato soprattutto nell’ultimo quarto.
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