Kastritis, Udine e la lezione dell’andata: “Contro la difesa schierata dovremo fare le scelte giuste”

Davanti agli occhi di un vecchio amico come Janar Talts, e in un Campus impreziosito dai nuovi stendardi che descrivono la storia della Pallacanestro Varese (foto in alto), la Openjobmetis sta rifinendo la preparazione in vista del ritorno in campo dopo venti giorni senza partite. Tanti ne sono passati dallo slalom vincente di Ike Iroegbu che ha permesso ai biancorossi di battere Brescia al fotofinish regalando a tutto l’ambiente varesino una pausa senza tensioni o problemi particolari.

Ora però è tempo di tornare a fare sul serio: domenica 8 (17,30) si gioca a Udine in una sfida cruciale per capire se la OJM potrà aspirare alla rincorsa playoff o si dovrà accontentare di mettere al sicuro la salvezza. Dopo la Old Wild West in trasferta ci sarà Treviso a Masnago ma Ioannis Kastritis preferisce pensare a un impegno per volta. «Non ci attendono due partite importanti, tutte le 9 mancanti hanno lo stesso peso ma per ora conta solo la prossima a Udine. Incontriamo una squadra molto solida che merita la posizione che occupa in classifica per quanto fatto finora. Noi però siamo entusiasti di tornare in campo e non vediamo l’ora di giocare».

Il coach greco, con lo staff medico, deve gestire qualche acciacco a una caviglia di capitan Librizzi che, tuttavia, si è allenato regolarmente al tiro crivellando di triple la retina del Campus. La guardia dovrà essere monitorata e proseguirà con le terapie ma partirà regolarmente per la trasferta con i compagni. Intanto, ripensando alla pessima partita di andata, Kastritis spiega come Varese dovrà imparare da quella lezione.

«Quella di andata fu una delle nostre peggiori prestazioni offensive. Bisogna rispettare gli avversari che hanno dimostrato per tutta la stagione di essere un’ottima squadra difensiva ma, detto questo, noi quella volta non abbiamo preso le decisioni migliori. Dovremo essere più intelligenti contro una difesa così schierata e cercare di imporre il nostro gioco. Questa è la cosa fondamentale: all’andata non abbiamo giocato come sappiamo, dobbiamo assicurarci di farlo stavolta».

Tornando al medio termine e all’orizzonte delle none partite ancora in programma, Kastritis spiega: «Guardiamo al calendario solo in modo positivo. Da quando siamo rientrati dalla sosta i ragazzi si sono allenati con determinazione: siamo abbastanza maturi e e competitivi da sapere cosa serva fare. Riguardo alle avversità incontrate finora, non possiamo avere rimpianti. Quello che siamo oggi è il risultato di tutto ciò che è successo, nel bene e nel male. La cosa più importante per me è che questo gruppo non ha mai mollato. Abbiamo sempre dimostrato di saper reagire e ora proviamo a ottenere il miglior risultato possibile».

Kastritis non cade nelle paludi del mercato («Se abbiamo deciso di non cambiare significa che ci sentiamo meglio così: concordiamo sul valore della continuità e ripeto che questi ragazzi meritano fiducia: restare uniti e lottare è la soluzione migliore») e torna a parlare delle chiavi del match del PalaCarnera. «Siamo le due migliori difese anche se difendiamo con stili differenti. Abbiamo entrambi efficacia. Loro sono tra i migliori a rimbalzo offensivo ed è così che controllano il gioco: la lotta sarà fondamentale ma anche noi proveremo a imporre il nostro ritmo gara».