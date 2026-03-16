Kickboxing: cinque medaglie per la KBA del B.Fit Legnano alla Italian World Cup di Jesolo

Cinque medaglie per la KBA del B.Fit Legnano e Sporting Varese alla Italian World Cup di kickboxing, disputata a Jesolo dal 12 al 15 marzo. Il team ha chiuso la competizione con tre argenti e due bronzi, in un evento che ha registrato numeri record con oltre 4000 iscrizioni, 425 squadre e 47 nazioni provenienti da cinque continenti.

I risultati degli atleti

La squadra si è presentata alla competizione con 19 atleti impegnati in categorie particolarmente numerose. Per conquistare una medaglia era spesso necessario vincere cinque o sei incontri e in alcuni casi anche cinque vittorie non sono bastate per salire sul podio. Il primo argento è stato ottenuto da Elisa Locatelli nella categoria Cadetti 13/15 anni -65 kg. L’atleta si è fermata in semifinale contro un’avversaria inglese, attuale campionessa del mondo. Altri quattro podi sono arrivati dalle categorie Master Over 40. Cerizze Rosiris ha conquistato due argenti nelle categorie -65 kg e +65 kg. L’atleta italo-brasiliana è arrivata da poco in Italia ed è entrata recentemente nel Team KBA. Medaglia di bronzo invece per Daniele Fuse nella categoria -74 kg e per Giuseppe Militello nella categoria -94 kg.

La squadra e i prossimi appuntamenti

Alla competizione hanno partecipato anche Nike Trincavelli, Lara Bonfanti, Davide Bivio, Achille Bonandini, Alessandro Libranti, Riccardo Alberio, Riccardo Ceriotti, Francesco Vignati, Gabriele Zummo, Simone ReSarto, Allegra Macchi, Michele Macchi, Giacomo Monticelli, Riccardo Mocchetti e Alessandro Soldo. A seguire la squadra i coach Andrea Ongaro e Rei Muçaj, con il supporto degli sponsor. I prossimi appuntamenti agonistici sono già in calendario. Tra due settimane i cadetti saranno impegnati a Brescia nel Lombardia Kids, mentre tra quattro settimane junior e senior torneranno a Jesolo per il Criterium, competizione che assegnerà l’accesso ai Campionati Italiani in programma a fine maggio.