Varese News

Italia/Mondo

La banda musicale della guardia di finanza celebra il suo centenario con sei “speciali” in onda su radio vaticana

Ogni puntata - in diretta ogni martedì alle ore 13.05, con replica la domenica successiva alle ore 17.30 - sarà dedicata a un Maestro Direttore della Banda e vedrà la partecipazione dei Direttori ancora in vita o di loro parenti

Generico 23 Mar 2026

A partire da oggi, 24 marzo, il palinsesto di Radio Vaticana – Vatican News si arricchisce di sei appuntamenti dedicati alla Banda musicale della Guardia di finanza che, quest’anno, celebra i suoi primi 100 anni. Attraverso aneddoti, testimonianze e contributi audio originali, anche d’epoca, sarà possibile ripercorrere le principali tappe della storia del complesso bandistico, partendo dal 1926, anno della sua fondazione.

Ogni puntata – in diretta ogni martedì alle ore 13.05, con replica la domenica successiva alle ore 17.30 – sarà dedicata a un Maestro Direttore della Banda e vedrà la partecipazione dei Direttori ancora in vita o di loro parenti, ma anche degli esecutori, che si alterneranno coi vari strumenti nell’arco degli spazi radiofonici.

Si inizierà dal primo e indimenticato Maestro Giuseppe Manente, per proseguire con Antonio D’Elia, Olivio Di Domenico, Fulvio Creux, Gino Bergamini e, infine, concludere con l’attuale Direttore, il Col. Leonardo Laserra Ingrosso. A condurre gli spazi, i giornalisti Luigi Picardi e Stefano Sparro. Tra gli ospiti, anche il Vice Ispettore degli istituti di Istruzione della Guardia di finanza, Gen. B. Carmelo Azzarà, il Maestro Leonardo Laserra Ingrosso e il Luogotenente C.S. Francesco Gilio, che curerà la parte musicale.

Sarà possibile ascoltare le puntate nel corso della rubrica “ZOOM” alle ore 13.05 di oggi, 24 marzo e del 31 marzo, del 7 – 14 – 21 e 28 aprile, con repliche nella rubrica “SOUND SNACK” in onda alle ore 17.30 del 29 marzo, 5 – 12 – 19 – 26 aprile e 3 maggio.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.