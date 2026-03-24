La banda musicale della guardia di finanza celebra il suo centenario con sei “speciali” in onda su radio vaticana

A partire da oggi, 24 marzo, il palinsesto di Radio Vaticana – Vatican News si arricchisce di sei appuntamenti dedicati alla Banda musicale della Guardia di finanza che, quest’anno, celebra i suoi primi 100 anni. Attraverso aneddoti, testimonianze e contributi audio originali, anche d’epoca, sarà possibile ripercorrere le principali tappe della storia del complesso bandistico, partendo dal 1926, anno della sua fondazione.

Ogni puntata – in diretta ogni martedì alle ore 13.05, con replica la domenica successiva alle ore 17.30 – sarà dedicata a un Maestro Direttore della Banda e vedrà la partecipazione dei Direttori ancora in vita o di loro parenti, ma anche degli esecutori, che si alterneranno coi vari strumenti nell’arco degli spazi radiofonici.

Si inizierà dal primo e indimenticato Maestro Giuseppe Manente, per proseguire con Antonio D’Elia, Olivio Di Domenico, Fulvio Creux, Gino Bergamini e, infine, concludere con l’attuale Direttore, il Col. Leonardo Laserra Ingrosso. A condurre gli spazi, i giornalisti Luigi Picardi e Stefano Sparro. Tra gli ospiti, anche il Vice Ispettore degli istituti di Istruzione della Guardia di finanza, Gen. B. Carmelo Azzarà, il Maestro Leonardo Laserra Ingrosso e il Luogotenente C.S. Francesco Gilio, che curerà la parte musicale.

Sarà possibile ascoltare le puntate nel corso della rubrica “ZOOM” alle ore 13.05 di oggi, 24 marzo e del 31 marzo, del 7 – 14 – 21 e 28 aprile, con repliche nella rubrica “SOUND SNACK” in onda alle ore 17.30 del 29 marzo, 5 – 12 – 19 – 26 aprile e 3 maggio.