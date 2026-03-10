La Canottieri Varese verso il traguardo del centenario: la festa per i 99 anni

Il cammino verso il secolo di vita della Canottieri Varese è iniziato ufficialmente con una serata che ha riunito oltre settanta persone nella sede sociale. L’occasione è stata il novantanovesimo anniversario della fondazione, avvenuta il 9 marzo 1927, celebrato con un momento di condivisione che ha coinvolto soci, atleti, corsisti e l’intero consiglio direttivo. L’evento, presentato dalla giovane atleta Lisa Marchetti, ha segnato il passaggio verso l’importante appuntamento del centenario previsto per il prossimo anno.

Al centro dell’incontro, il direttivo guidato dal presidente Paolo Consonni e dal direttore generale Pierpaolo Frattini, insieme ai consiglieri Claudio Minazzi, Luca Franzosi, Arnaldo Pagani, Andrea Prina e Michele Arra, ha voluto tributare un ringraziamento speciale ad Alessandro Teli, Damiano Grazioli, Roberto Bianchini e Davide Papa. I quattro volontari si sono occupati del rinnovamento dell’ingresso della sede, dove spicca il logo della società realizzato a mano sulla parete da Davide Papa. Un intervento che sottolinea il valore del volontariato come pilastro della vita associativa.

La serata ha ospitato anche la prima visione di “VOGA”, cortometraggio diretto da Andrea Faranda e interpretato dai partecipanti del corso voga. La pellicola nasce con l’intento di invitare il pubblico adulto ad avvicinarsi alla disciplina del canottaggio attraverso un linguaggio divertente. All’iniziativa hanno partecipato anche il presidente di FIC Lombardia, che ha ribadito il legame con il territorio varesino, e il giudice arbitro Antonio Tonon, il quale ha esortato i presenti a valutare il percorso formativo per questa figura tecnica.

Il presidente Paolo Consonni ha espresso soddisfazione per la partecipazione, definendo la società come «una casa aperta a tutti». Una dimensione, quella della sede varesina, che assume sempre più un rilievo globale, come ricordato da Pierpaolo Frattini. Il direttore generale ha citato l’esempio di una società di Toronto, giunta dal Canada per un camp di allenamento proprio in queste settimane, confermando l’attrattività internazionale delle strutture e del lago di Varese.

Dopo l’apericena curato da Mauro Navarro, l’attenzione si è spostata sui prossimi impegni della stagione. Il gruppo gialloazzurro si ritroverà il 27 marzo al Palace Hotel per la tradizionale cena sociale, momento dedicato ai risultati sportivi e ai traguardi raggiunti dal club.