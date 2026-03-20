La Carrozzeria Chinetti di Bedero Valcuvia cerca un disegnatore/progettista meccanico
La risorsa verrà inserita nell’ufficio tecnico. Si offre contratto a tempo indeterminato con un periodo di prova
La Carrozzeria Chinetti di Bedero Valcuvia, leader nel settore della produzione di veicoli antincendio dal 1953, ricerca un
disegnatore / progettista meccanico
La risorsa verrà inserita nell’ufficio tecnico, con il compito di sviluppare il progetto dei nuovi veicoli, redigere i disegni costruttivi e le distinte dei materiali, seguire la produzione della commessa in officina.
Requisiti
- Conoscenza del disegno tecnico
- Utilizzo software CAD 2D e 3D
- Buona conoscenza lingua inglese
- Forte spirito di iniziativa e voglia di imparare
Si offre un contratto a tempo indeterminato con un periodo di prova.
I candidati possono inviare il loro CV all’indirizzo info@chinettifire.com
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