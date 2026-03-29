La Castellanzese fermata dal palo, lo Scanzorosciate vince 2-1

La Castellanzese esce sconfitta dalla gara del “Provasi” contro lo Scanzorosciate, che si è imposto per 2-1. È stata una partita molto combattuta, con numerose situazioni interessanti create da entrambe le formazioni.

Il risultato è stato sbloccato dai giallorossi dopo 10′, grazie a un grandissimo gol di Zambelli dalla distanza, al quale ha risposto Mario Chessa dopo 5′, mettendo a segno il quattordicesimo gol stagionale. Il nuovo vantaggio degli uomini di mister Alessio Delpiano è arrivato nella ripresa, siglato da Haoufadi su un bel cross di Grassia.Nel finale i neroverdi, dopo aver rischiato di subire il terzo gol (evitato da un grande intervento di Frigerio su Belloli), hanno provato a ristabilire la parità senza riuscirci: grida vendetta il palo colpito da Rusconi.

Questa sconfitta lascia la Castellanzese a quota 36 punti, ancora leggermente fuori dalla zona playout, grazie allo scontro diretto a favore con la Real Calepina, che però deve recuperare la gara contro il Milan Futuro, rinviata all’8 aprile per via della sosta delle nazionali.

Lo Scanzorosciate, invece, continua l’incredibile striscia di imbattibilità che dura dalla diciottesima giornata. Quella di oggi è la quarta vittoria consecutiva, che consente ai giallorossi di salire a 45 punti. Questo rendimento ha permesso ai bergamaschi di allontanarsi dalla zona retrocessione e avvicinarsi alla zona playoff, ora distante un solo punto.

Fischio d’inizio

La Castellanzese scende in campo con il 3-4-1-2: Frigerio tra i pali; difesa composta da Rusconi, Gritti e Robbiati; a centrocampo Lacchini e Castelletto, con Boccadamo e Micheri sulle corsie; in avanti la coppia Chessa–Guerrisi, con Vernocchi sulla trequarti.

Lo Scanzorosciate risponde con il 3-4-2-1: Colleoni in porta; difesa con Grassia, Ruggeri e Zambelli; a centrocampo Dieng, Binetti, Valois e Poli; trequartisti Haoufadi e Belloli alle spalle della punta Braidich.

La gara è diretta da Salvatore Fresu di Sassari, coadiuvato dagli assistenti Michele Poneti di Firenze e Federico Marvulli di Matera.

Primo tempo

Al 10′ arriva il vantaggio dello Scanzorosciate con un gran gol di Zambelli, che lascia partire un sinistro micidiale dalla distanza, imparabile per Frigerio. Il vantaggio dura appena 5′: al 15′ Boccadamo sguscia tra due avversari all’altezza della lunetta e serve Chessa, che da posizione leggermente defilata sulla destra calcia di prima col destro e insacca per l’1-1. Alla mezz’ora grande giocata di Vernocchi, che si accentra dalla sinistra e calcia: tiro murato da Ruggeri. Al 33′ è Boccadamo a salvare tutto, respingendo quasi sulla linea un tiro di Haoufadi. Sull’angolo successivo Poli calcia dalla distanza impegnando Frigerio. Al 43′ Chessa serve Lacchini, che controlla e tira, ma la conclusione è debole e facile per Colleoni. Dopo 1 minuto di recupero, si va al riposo sull’1-1.

Secondo tempo

Al 3′ tiro di Gritti da centro area, intercettato da un difensore. Sul ribaltamento di fronte Belloli calcia dal limite, costringendo Frigerio a un grande intervento. Sull’angolo successivo Haoufadi colpisce il palo. All’11′ arriva il 2-1 dello Scanzorosciate: cross di Grassia dalla destra per Haoufadi, che in spaccata spiazza Frigerio. Al 23′ doppio salvataggio di Robbiati e Rusconi, con quest’ultimo che salva sulla linea su Braidich. Al 31′ Guerrisi calcia dopo un batti e ribatti in area, ma la conclusione è debole e facile per Colleoni che blocca. Al 35′ Frigerio salva i suoi deviando sul palo un tiro di Belloli, lanciato in campo aperto. Al 41′ colpo di testa di Gritti respinto da un difensore. Al 42′ altro colpo di testa, questa volta di Rusconi, che si stampa sul palo. Nel finale la Castellanzese prova a pareggiare in tutti i modi, ma senza successo: dopo 5 minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria dello Scanzorosciate per 2-1 al “Provasi”.

TABELLINO

CASTELLANZESE – SCANZOROSCIATE 1–2 (1-1)

RETI: 10’ pt Zambelli (S), 15’ pt Chessa (C), 11’ st Haoufadi (S)

CASTELLANZESE (3-4-1-2): Frigerio; Rusconi, Gritti, Robbiati; Boccadamo, Lacchini (24’ st Foglio), Castelletto, Micheri (24’ st Cirigliano); Vernocchi (24’ st Merkaj); Chessa, Guerrisi. A disposizione: Poli, Rausa, Giuliani, Bianchi, Oldani, Airaghi. Allenatore: Ivan Delprato

SCANZOROSCIATE (3-4-2-1): Colleoni; Grassia (28’ st Malanchini), Ruggeri, Zambelli; Dieng (42’ st Mombrini), Binetti, Valois (28’ st Scuderi), Poli; Haoufadi (23’ st Gueye), Belloli (42’ st Deldossi); Braidich. A disposizione: Calzaferri, Oppizzi, Marsetti, Bono. Allenatore: Alessio Delpiano

ARBITRO: Salvatore Fresu di Sassari; assistenti Michele Poneti di Firenze e Federico Marvulli di Matera

AMMONITI: 29’ pt Chessa (C), 17’ st Grassia (S), 48’ st Zambelli (S)

ESPULSI: nessuno

RECUPERO: 1’ + 5’

RISULTATI 29ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

VARESINA – LEON 1-2, Vogherese – Pavia 0-2, Brusaporto – Chievo 0-1, CASTELLANZESE – SCANZOROSCIATE 1-2, Caratese – Caldiero 3-1, Sondrio – Virtus CBG 0-0, Oltrepò – Breno 2-0, Villa Valle – Casatese 0-1, Real Calepina – Milan Futuro (8 aprile)

CLASSIFICA

Caratese 60, Chievo 49, Leon 48, Casatese e Milan Futuro* 46, Scanzorosciate 45, Villa Valle 44, Brusaporto 42, Virtus CBG 41, Oltrepò (-3) 40, Caldiero 39, CASTELLANZESE e Real Calepina* 36, Pavia 31, Breno 30, VARESINA 28, Sondrio 24, Vogherese (-6) 8.

*= una gara in meno