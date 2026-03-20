La civica Città è Vita verso le elezioni Gallarate 2027, alla guida dell’associazione Danilo Barban
Ex consigliere ed ex assessore, è stato eletto presidente della lista civica, oggi rappresentata in consiglio da Cesare Coppe. "Stiamo avviando il confronto con le altre forze politiche"
La lista civica Città è Vita riprende in pieno le attività, con un nuovo direttivo: alla guida della civica va ora Danilo Barban., già consigliere comunale in passato con la lista “arancione”, nata quindici anni fa a Gallarate in area cattolica e centrista.
“Il 10 marzo 2026 l’assemblea dell’Associazione Città è Vita ha rinnovato le cariche statutarie giunte alla scadenza. Nel confermare il pieno sostegno all’azione del consigliere comunale, Cesare Coppe, espresso dalla lista dell’Associazione alle elezioni amministrative del 2021, l’assemblea ha ringraziato il consigliere stesso per la continuità e la qualità dell’impegno profuso in questi anni”.
“Verificata la volontà unanime di continuare a contribuire ad un confronto politico costruttivo per una visione della nostra città moderna, viva ed inclusiva, l’assemblea ha eletto presidente Danilo Barban”. Compongono il nuovo consiglio direttivo: Cesare Coppe (membro di diritto), Giuseppe Gualandi, Sebastiano Nicosia, Maria Pettinari, Piergiorgio Praderio e Gianfranco Selvagio.
Il presidente ha poi nominato cassiere e vicepresidente Piergiorgio Praderio.
L’incontro del 10 marzo si è concluso con un affettuoso ricordo di Edoardo Guenzani, indimenticato sindaco e fondatore della civica, che ha la forma di un’associazione riconosciuta.
E’ stato ribadito “il desiderio di una Gallarate a misura di uomini e donne e di una amministrazione che si preoccupi dello sviluppo della città in maniera organica, preoccupata di far crescere e dialogare in armonia tutte le realtà istituzionali e sociali attive sul territorio”. E all’indomani Barban conferma che sta già «avviando gli incontri con le altre forze politiche».
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