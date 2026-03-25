La conduttrice televisiva Tessa Gelisio madrina di “Musi di Varese”
Domenica 29 marzo ai Giardini Estensi la prima giornata del calendario dedicato ai cittadini e ai loro compagni a quattro zampe, con set fotografici aperti al pubblico
È tutto pronto per “Musi di Varese”, il primo calendario cittadino dedicato ai cani e ai loro proprietari, che domenica 29 marzo animerà i Giardini Estensi con una giornata di eventi, incontri e set fotografici aperti alla cittadinanza.
Madrina dell’evento – promosso dal Canile di Varese-Lndc Animal Protection sezione Varese insieme al Comune di Varese – sarà Tessa Gelisio.
Volto noto della televisione e da sempre attenta ai temi ambientali e al benessere animale, Tessa Gelisio ha negli anni sostenuto le attività di Lndc Animal Protection, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza nel rapporto tra persone e animali. La sua presenza sottolinea il valore del progetto e il suo significato per la comunità.
L’appuntamento è per domenica 29 marzo ai Giardini Estensi, dove dalle 10 alle 17 si terrà la prima giornata di shooting, con due fotografe professioniste Chiara Brancale e Giovanna Marino, aperta a tutta la cittadinanza. I partecipanti potranno presentarsi con il proprio cane e prendere parte al progetto che porterà alla realizzazione del calendario Musi di Varese 2027.
«Siamo orgogliosi di portare Musi di Varese nel cuore della città, perché significa dare visibilità e dignità ai cani del canile e raccontare il valore sociale di questa realtà – spiega Alessandra Calafà, presidente Lndc sezione Varese – Crediamo che un canile municipale debba essere parte del tessuto cittadino e una risorsa da tutelare, capace di promuovere cultura cinofila, prevenzione e partecipazione. Il costante aumento dei volontari e la diminuzione dei cani ospitati ci confermano che questa è la strada giusta. La vera sfida è continuare a lavorare perché ci siano sempre meno ingressi in canile».
Alle 10.30 è previsto il taglio del nastro alla presenza di Tessa Gelisio e delle istituzioni, momento in cui verrà illustrato il progetto nel suo complesso. Musi di Varese nasce infatti come un’iniziativa che va oltre la realizzazione del calendario, con l’obiettivo di raccontare e valorizzare il ruolo sociale del canile.
«Musi di Varese è un progetto nuovo che avvicina il canile alla città coinvolgendo i cittadini e i loro cani in un percorso di sensibilizzazione e partecipazione che ben si inserisce nel percorso di realizzazione del nuovo canile quale spazio di relazione e di aggregazione per amici a quattro zampe e cittadini – spiega Nicoletta San Martino, assessore alla Tutela ambientale del Comune di Varese – Obiettivo della nuova struttura, oltre al suo naturale scopo di rifugio transitorio per cani che attendono di essere adottati, è anche quello di dar vita ad un luogo da vivere e frequentare, che favorisca connettività e scambio: uno spazio in cui varie figure professionali (operatori cinofili, veterinari, educatori), associazioni, singoli cittadini e pubblica amministrazione vengono coinvolti in un progetto di largo respiro, di natura zoofila, educativa, culturale e sociale».
Durante la giornata sarà allestito un vero e proprio villaggio dei cani, con stand dedicati alle attività del canile, come Ribau il mercatino dell’usato per gli amici a quattro zampe, momenti legati al mondo cinofilo con educatori e professionisti e set fotografici gratuiti aperti ai cittadini. Ci sarà anche l’ambulanza veterinaria e per tutti i presenti è previsto un kit di partecipazione offerto da Iperanimal e HappyDog.
Le fotografie realizzate saranno pubblicate online e votate dalla città. Le 50 più votate accederanno alla selezione finale, affidata a una giuria composta da Max Laudadio, i rappresentanti delle istituzioni, della tutela degli animali e dai direttori delle principali testate locali, che individuerà i 12 protagonisti del calendario 2027. Tutti i partecipanti saranno inoltre inclusi in una copertina collettiva.
La partecipazione all’evento è gratuita, CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’.
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