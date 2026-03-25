Varese News

Varese Laghi

La conduttrice televisiva Tessa Gelisio madrina di “Musi di Varese”

Domenica 29 marzo ai Giardini Estensi la prima giornata del calendario dedicato ai cittadini e ai loro compagni a quattro zampe, con set fotografici aperti al pubblico

generica

È tutto pronto per “Musi di Varese”, il primo calendario cittadino dedicato ai cani e ai loro proprietari, che domenica 29 marzo animerà i Giardini Estensi con una giornata di eventi, incontri e set fotografici aperti alla cittadinanza.

Madrina dell’evento – promosso dal Canile di Varese-Lndc Animal Protection sezione Varese insieme al Comune di  Varese – sarà Tessa Gelisio.

Volto noto della televisione e da sempre attenta ai temi ambientali e al benessere animale, Tessa Gelisio ha negli anni sostenuto le attività di Lndc Animal Protection, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza nel rapporto tra persone e  animali. La sua presenza sottolinea il valore del progetto e il suo significato per la  comunità. 

L’appuntamento è per domenica 29 marzo ai Giardini Estensi, dove dalle 10 alle  17 si terrà la prima giornata di shooting, con due fotografe professioniste Chiara  Brancale e Giovanna Marino, aperta a tutta la cittadinanza. I partecipanti potranno  presentarsi con il proprio cane e prendere parte al progetto che porterà alla  realizzazione del calendario Musi di Varese 2027. 

«Siamo orgogliosi di portare Musi di Varese nel cuore della città, perché significa  dare visibilità e dignità ai cani del canile e raccontare il valore sociale di questa realtà – spiega Alessandra Calafà, presidente Lndc sezione Varese – Crediamo che un  canile municipale debba essere parte del tessuto cittadino e una risorsa da tutelare,  capace di promuovere cultura cinofila, prevenzione e partecipazione. Il costante  aumento dei volontari e la diminuzione dei cani ospitati ci confermano che questa è la strada giusta. La vera sfida è continuare a lavorare perché ci siano sempre meno  ingressi in canile». 

Alle 10.30 è previsto il taglio del nastro alla presenza di Tessa Gelisio e delle  istituzioni, momento in cui verrà illustrato il progetto nel suo complesso. Musi di  Varese nasce infatti come un’iniziativa che va oltre la realizzazione del calendario,  con l’obiettivo di raccontare e valorizzare il ruolo sociale del canile

«Musi di Varese è un progetto nuovo che avvicina il canile alla città coinvolgendo i  cittadini e i loro cani in un percorso di sensibilizzazione e partecipazione che ben si  inserisce nel percorso di realizzazione del nuovo canile quale spazio di relazione e di  aggregazione per amici a quattro zampe e cittadini – spiega Nicoletta San Martino,  assessore alla Tutela ambientale del Comune di Varese – Obiettivo della nuova  struttura, oltre al suo naturale scopo di rifugio transitorio per cani che attendono di  essere adottati, è anche quello di dar vita ad un luogo da vivere e frequentare, che  favorisca connettività e scambio: uno spazio in cui varie figure professionali  (operatori cinofili, veterinari, educatori), associazioni, singoli cittadini e pubblica amministrazione vengono coinvolti in un progetto di largo respiro, di natura zoofila,  educativa, culturale e sociale». 

Durante la giornata sarà allestito un vero e proprio villaggio dei cani, con stand dedicati alle attività del canile, come Ribau il mercatino dell’usato per gli amici a quattro zampe, momenti legati al mondo cinofilo con educatori e professionisti e set  fotografici gratuiti aperti ai cittadini. Ci sarà anche l’ambulanza veterinaria e per tutti  i presenti è previsto un kit di partecipazione offerto da Iperanimal e HappyDog. 

Le fotografie realizzate saranno pubblicate online e votate dalla città. Le 50 più  votate accederanno alla selezione finale, affidata a una giuria composta da Max  Laudadio, i rappresentanti delle istituzioni, della tutela degli animali e dai direttori  delle principali testate locali, che individuerà i 12 protagonisti del calendario 2027.  Tutti i partecipanti saranno inoltre inclusi in una copertina collettiva. 

La partecipazione all’evento è gratuita, CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’



Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.