La denuncia del centrodestra di Cavaria: “Hanno strappato i manifesti per il Sì”
Sindaco e assessore alla sicurezza segnalano l'asportazione di manifesti, per la seconda volta
Il centrodestra di Cavaria con Premezzo denuncia un nuovo caso di manifesti strappati, alla vigilia del referendum.
«Dopo il caso segnalato settimana scorsa, dove diversi cartelloni posizionati negli spazi riservati in via Minniti erano stati danneggiati, sabato pomeriggio sono stati nuovamente strappati i manifesti che proponevano di votare SI al referendum. Qui, nel mirino, sono finiti i manifesti affissi da Fratelli d’Italia negli spazi dedicati alla propaganda».
I vandali – sottolineano – hanno agito sotto lo sguardo attento delle telecamere installate in prossimità dei cartelloni elettorali, che hanno ripreso in pieno l’atto, elemento che potrebbe ora aiutare a risalire ai responsabili del gesto.
Dura la reazione del vicesindaco Bonutto, «si tratta di un atto grave, non solo sul piano del danno materiale, ma soprattutto per il significato politico che porta con sé in piena campagna referendaria».
Conclude il sindaco Zeni «Ennesima dimostrazione di allergia alla democrazia. Solo due giorni fa sono stati affissi i nostri manifesti elettorali per il sì: è subito partita la corsa allo strappo. Credo che questo sia il modo più sbagliato di approcciarsi ad un referendum democratico influenzandolo solo con la violenza».
Le immagini, diffuse dall’amministrazione, sono affidate alla Polizia Locale per le indagini.
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