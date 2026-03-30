La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”

L’idea di cambiare casa: il primo passo che oggi viene spontaneo è consultare la rete per raggiungere l’obiettivo. Si digita la località e la tipologia di immobile ricercato e, se tutto va liscio, il primo gradino di un’avventura che può essere vissuta come stimolante è fatto. Ma non sempre finisce così.

Proprio come è successo a una signora che si è rivolta a Varesenews per raccontare la sua storia, cominciata proprio da un sito che raccoglie annunci di diverse agenzie che operano a livello locale, anche su Varese.

«L’appartamento che cercavo era piccolo, ma con giardino, dal momento che ho un cane. L’ho trovato a Jerago con Orago e ho contattato l’agenzia di Varese che lo trattava».

Il servizio è di natura esclusivamente informativa e non di mediazione immobiliare: in pratica, l’agenzia raccoglie gli annunci di privati che intendono affittare senza l’impiego di un intermediario.

«Ho chiamato – spiega la signora – e, a una prima richiesta di informazioni, venivo avvertita che il servizio di ricerca di immobili era a pagamento e che l’immobile che cercavo era disponibile. Così ho fissato un incontro in agenzia, dove mi è stato richiesto un compenso di 280 euro, che al momento non avevo con me. Mi è stato chiesto un acconto di 50 euro, che ho versato, con la promessa di saldare in seguito l’importo, cosa che ho poi fatto».

Contestualmente al saldo, la signora firma un contratto. Ma è qui che qualcosa non torna alla lettrice di Varesenews: chiede rassicurazioni continue sull’appartamento che le interessava, rassicurazioni che le vengono date con l’invito ad attendere solo qualche giorno (la firma del contratto avviene il sabato e l’impegno è di riprendere in mano la pratica il lunedì successivo).

Ma a quella data l’appartamento non risulta più disponibile, sebbene a una conoscente la stessa agenzia avesse confermato la presenza dell’immobile.

«Sono sicura che non riavrò indietro i soldi che ho sborsato. Ma l’ho fatto in buona fede, con la convinzione di poter raggiungere rapidamente l’obiettivo che mi ero prefissata. Mi avevano rassicurato della presenza della casa. E ho pagato per un servizio».

E adesso? L’agenzia ha incamerato i 280 euro e il contratto ha durata di sei mesi: la speranza è l’ultima a morire.