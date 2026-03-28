La donna che sfidò i campioni: a Malnate l’omaggio ad Alfonsina Morini Strada con la sua storica bici

Il Comune di Malnate prosegue il suo percorso dedicato alla toponomastica al femminile con un nuovo, significativo tassello. Domenica mattina la città celebrerà la figura di Alfonsina Morini Strada, la prima e unica donna a partecipare al Giro d’Italia maschile, un’impresa che nel 1924 lasciò un segno indelebile nella storia dello sport e dell’emancipazione.

Una pioniera in sella tra i campioni

L’iniziativa si inserisce nel progetto dell’Amministrazione Comunale volto a riequilibrare i nomi delle vie e dei luoghi pubblici, dando spazio alle donne che hanno fatto la storia. L’appuntamento è fissato per le ore 10.30 presso la sala consiliare del Comune. Qui verrà presentata la straordinaria vicenda di Alfonsina, capace di competere ad armi pari con i colleghi uomini in un’epoca in cui il ciclismo era considerato una disciplina esclusivamente maschile. Per l’occasione, i presenti potranno ammirare da vicino un reperto eccezionale: la bicicletta originale dell’atleta, concessa temporaneamente dalla parrocchia del Museo della Madonna del Ghisallo.

Ad approfondire i dettagli di questa vita avventurosa sarà il giornalista della Gazzetta dello Sport, Claudio Gregori, profondo conoscitore delle storie che hanno reso epico il ciclismo. Al termine del momento istituzionale in Comune, verso le ore 11.00, la celebrazione si sposterà all’aperto. Il corteo raggiungerà la pista ciclabile che collega la località di San Salvatore a Malnate. In questo luogo, simbolo della mobilità dolce e del piacere di pedalare, verrà inaugurata una targa dedicata proprio ad Alfonsina Morini Strada. Un gesto che unisce il valore dello sport alla volontà politica di dare voce e nome alle protagoniste del passato lungo le strade del presente.