La ex chiesa di San Carlo di Grantola si anima con il calendario eventi 2026

È in questi giorni che viene ufficialmente presentato il calendario degli appuntamenti che animeranno per tutto il 2026 la suggestiva cornice della ex Chiesa di San Carlo a Grantola. Un programma ricco e variegato, pensato per offrire momenti di cultura, arte e socialità non solo ai residenti del paese ma anche ai numerosi appassionati provenienti dai comuni limitrofi.

L’iniziativa è curata e organizzata dagli “Amici della San Carlo”, gruppo di volontari nato all’interno della Pro Loco locale, che negli ultimi anni ha trasformato questo spazio storico in un punto di riferimento per la vita culturale del territorio.

Il calendario prevede un susseguirsi di eventi capaci di intercettare interessi diversi: mostre d’arte, concerti, incontri culturali dedicati a varie tematiche, presentazioni e momenti di approfondimento. Un’offerta ampia che, mese dopo mese, darà nuova vitalità a uno dei luoghi più affascinanti del paese.

L’obiettivo è duplice: valorizzare un edificio di grande valore storico e allo stesso tempo offrire occasioni di incontro e partecipazione alla comunità, creando momenti di condivisione e arricchimento culturale.

Per consultare nel dettaglio l’elenco completo delle manifestazioni programmate è possibile visitare il portale della Pro Loco all’indirizzo www.prolocograntola.it, dove un link dedicato permette di accedere direttamente al calendario aggiornato degli eventi.

Un ringraziamento particolare va al gruppo degli “Amici della San Carlo”, composto da Stefano Scalise, punto di riferimento dell’iniziativa, insieme a Andrea Stefanoni, Luca Favero e Ilario Rabbiosi, che con passione e impegno rendono possibile la realizzazione di questo progetto culturale. Fondamentale anche il supporto e la vicinanza dell’amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Renzo Stocco.

Grazie alla dedizione dei volontari e alla collaborazione delle istituzioni, la ex Chiesa di San Carlo si conferma ancora una volta un luogo vivo, capace di accogliere arte, musica e cultura, contribuendo a rendere Grantola sempre più punto di riferimento per le iniziative culturali del territorio.