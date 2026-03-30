Varese News

Tempo libero

La ex chiesa di San Carlo di Grantola si anima con il calendario eventi 2026

Mostre, concerti e incontri culturali per tutto l’anno: gli “Amici della San Carlo”, con il sostegno del Comune, rilanciano lo storico spazio come punto di riferimento per il territorio

ex chiesa San Carlo Grantola

È in questi giorni che viene ufficialmente presentato il calendario degli appuntamenti che animeranno per tutto il 2026 la suggestiva cornice della ex Chiesa di San Carlo a Grantola. Un programma ricco e variegato, pensato per offrire momenti di cultura, arte e socialità non solo ai residenti del paese ma anche ai numerosi appassionati provenienti dai comuni limitrofi.

L’iniziativa è curata e organizzata dagli “Amici della San Carlo”, gruppo di volontari nato all’interno della Pro Loco locale, che negli ultimi anni ha trasformato questo spazio storico in un punto di riferimento per la vita culturale del territorio.

Il calendario prevede un susseguirsi di eventi capaci di intercettare interessi diversi: mostre d’arte, concerti, incontri culturali dedicati a varie tematiche, presentazioni e momenti di approfondimento. Un’offerta ampia che, mese dopo mese, darà nuova vitalità a uno dei luoghi più affascinanti del paese.

L’obiettivo è duplice: valorizzare un edificio di grande valore storico e allo stesso tempo offrire occasioni di incontro e partecipazione alla comunità, creando momenti di condivisione e arricchimento culturale.

Per consultare nel dettaglio l’elenco completo delle manifestazioni programmate è possibile visitare il portale della Pro Loco all’indirizzo www.prolocograntola.it, dove un link dedicato permette di accedere direttamente al calendario aggiornato degli eventi.

Un ringraziamento particolare va al gruppo degli “Amici della San Carlo”, composto da Stefano Scalise, punto di riferimento dell’iniziativa, insieme a Andrea Stefanoni, Luca Favero e Ilario Rabbiosi, che con passione e impegno rendono possibile la realizzazione di questo progetto culturale. Fondamentale anche il supporto e la vicinanza dell’amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Renzo Stocco.

Grazie alla dedizione dei volontari e alla collaborazione delle istituzioni, la ex Chiesa di San Carlo si conferma ancora una volta un luogo vivo, capace di accogliere arte, musica e cultura, contribuendo a rendere Grantola sempre più punto di riferimento per le iniziative culturali del territorio.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.