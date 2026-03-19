La Festa del Papà all’asilo Cattaneo di Valle Olona è una colazione a scuola, padri e figli insieme

A San Giuseppe tutti i bambini dell’asilo di Valle Olona invitano i papà a fermarsi qualche minuto a scuola per condividere un momento speciale: una colazione da gustare insieme, tra coccole, dolci gustosi e sorrisi. È così che anche quest’anno la Scuola materna Cattaneo ha celebrato la Festa del papà in asilo, per la gioia di tutti i bambini.

Galleria fotografica La Festa del Papà è una colazione padri e figli all’Asilo Catteneo di Valle Olona 4 di 18

La colazione con il papà a scuola è una tradizione che si ripete ogni 19 marzo all’asilo Cattaneo, con il suo rituale di cura, attesa e felicità.

Tutto comincia con un invito che ogni bambino consegna al suo papà, affinchè la mattina del 19 marzo possa trascorrere qualche minuto al tavolino dell‘asilo che si trasforma in una vera e propria pasticceria.

Una tavola imbandita accoglie i bambini e genitori dalle 8 alle 9.30 del mattino, in modo che tutti possano partecipare. Sono le insegnanti a servire loro fette di torta, biscotti tè o succo di frutta ai bambini e ai loro papà per una colazione speciale, da condividere prima di andare al lavoro.

A spiegare il senso del piccolo rito la filastrocca Prima di andare al lavoro, su un cartellone all’ingresso, recita così:

Non affrettarti ad uscire al mattino,

abbracciami, salutami e dammi un bacino

Non dare retta solo alla fretta

perché al lavoro c’è chi ti aspetta

Prima di dirmi che tene vai

fammi capire che rornerai

Sono un bambino, non vado al lavoro

ma tu sei per me come un tesoro…

Mi piace con te far colazione

e poi salutarti con un bel bacione

Fammi capire che il mio papà

va al lavoro ma tornerà

Buona festa papà