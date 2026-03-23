La Fondazione Comunitaria del Varesotto cambia metodo: dal bando al dialogo

C’è un cambiamento in atto nella Fondazione Comunitaria del Varesotto che va oltre gli annuali numeri dei bandi e delle cifre distribuite.

È un cambio di metodo, di postura, di cultura organizzativa nato da una scelta precisa compiuta a marzo del 2025. «Abbiamo invertito la rotta a marzo dell’anno scorso – dice il Presidente Federico Visconti – la Fondazione ha scelto di affidarsi maggiormente alla competenza tecnica del proprio Segretariato nella valutazione e selezione dei progetti, riducendo il peso della componente politico-amministrativa».

Un cambio di governance che Visconti ha rivendicato come necessario per fare davvero il “mestiere” di una fondazione comunitaria: rispondere ai bisogni concreti del territorio nel momento in cui si manifestano.

Il contesto è quello di un paese con bisogni crescenti, in cui il Terzo Settore è chiamato a supplire dove lo Stato non arriva, e in cui una fondazione comunitaria deve scegliere con chi stare e su cosa scommettere. La Fondazione del Varesotto ha scelto di scommettere sulla qualità progettuale, anche a costo di qualche malcontento: «Quando toccate queste cose, inevitabilmente rendete felice qualcuno e fate arrabbiare qualcun altro – ha detto Visconti con franchezza – Ma rendere felici tutti non va mica bene, credo non sia nemmeno corretto istituzionalmente».

Il segnale più concreto di questo cambio di approccio è l’avvio, dall’anno scorso, di un processo di valutazione ex post sui progetti finanziati. La Fondazione ha selezionato tra venti e trenta progetti sostenuti a cavallo tra il 2024 e il 2025 — quelli con il contributo economicamente più significativo — e li ha incontrati fisicamente, più volte, per analizzare insieme risultati raggiunti, scostamenti dagli obiettivi dichiarati e criticità emerse nel percorso. «E abbiamo scoperto che a tutti fa piacere che andiamo a verificare dove sono andati a finire i soldi e con quale modalità – racconta il Segretario Generale Massimiliano Pavanello – Forse mancava un elemento importante del nostro agire: stare con loro, parlarci. Non soltanto pubblicare i bandi e poi aspettare il rendiconto finale». La sorpresa è che gli enti hanno accolto positivamente anche le valutazioni critiche. Il dialogo si è aperto ed è stato, nelle parole di Pavanello, «proficuo».

Sul fronte dei risultati, i dati del 2025 incoraggiano: per ogni euro investito dalla Fondazione, sul territorio sono stati generati progetti per 2,20 euro. Un effetto leva che Pavanello considera positivo ma migliorabile, e che è tra le ragioni per cui la Fondazione ha inserito in organico un Program Officer dedicato ad accompagnare gli enti nella costruzione di proposte più solide.

La dimensione più inedita del nuovo corso riguarda però l’accompagnamento in entrata, cioè il lavoro che la Fondazione fa prima ancora che i progetti vengano presentati. Tra aprile e maggio aprirà un servizio di mentoring — 36 slot individuali da 45 minuti — in cui gli enti potranno confrontarsi con lo staff sulle proprie idee progettuali, capire come interpretare le strategie della Fondazione e costruire insieme una visione condivisa prima di formalizzare la domanda. «Vogliamo che gli enti arrivino ai bandi con una comprensione più profonda di quello viene richiesto», spiega Visconti.

C’è infine una dimensione territoriale che la Fondazione sta esplorando con crescente attenzione: quella delle aree interne della provincia, dove una ricerca in corso sta mappando i comuni su cui intervenire con progetti di comunità. E c’è un investimento sui giovani talenti che Visconti cita con evidente soddisfazione: la Fondazione sostiene giovani eccellenze della provincia che studiano o fanno ricerca all’estero. «Abbiamo un ragazzo alla NASA sostenuto dalle nostre risorse», dice, «uno al Politecnico di Losanna, altri in altre sedi internazionali.» Un segnale, piccolo ma concreto, di come la filantropia locale possa proiettarsi ben oltre i confini del Varesotto, di uno dei quali Varesenews ha recentemente parlato.