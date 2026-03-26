Mercallo
La fotografia è per tutti: a Mercallo un pomeriggio per imparare a scattare
Dalla teoria alla pratica sul campo, il corso offre strumenti utili per migliorare i propri scatti con macchina fotografica o smartphone
11 Aprile 2026
Un pomeriggio per imparare a osservare e raccontare il mondo attraverso l’obiettivo. La Commissione biblioteca del Comune di Mercallo propone Scopriamo la fotografia: il corso in programma sabato 11 aprile in sala Polivalente dalle 14.30 alle 17.30, per imparare a utilizzare al meglio la macchina fotografica o la fotocamera del proprio smartphone.
Durante il pomeriggio, i partecipanti impareranno i principi base della fotografia con indicazioni utili per tutti, a prescindere dallo strumento a disposizione. Subito dopo, ci si sposterà all’esterno per un’esperienza pratica in cui sperimentare direttamente le tecniche e i suggerimenti imparati.
Per partecipare è necessario iscriversi entro il 31 marzo compilando il form a questo link. L’invito è quello di portare con sé il proprio dispositivo preferito (macchina fotografica o smartphone) con cui svolgere il laboratorio.
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