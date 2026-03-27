La furia del vento ripresa dalle telecamere di sicurezza di un bar della Schiranna

Sono bastati pochi secondi di estrema violenza meteorologica per sollevare tavoli, sedie e sradicare gli ombrelloni dalle pesanti piantane, scaraventandoli a decine di metri di distanza. Le immagini arrivano dalle telecamere di sicurezza di un locale della Schiranna, a Varese, a pochi passi dalla pista ciclabile del lago. È accaduto intorno a mezzogiorno di giovedì 26 marzo, ma è solo uno dei numerosi danni causati nel corso di tutta la giornata.

La dinamica dell’evento alla Schiranna

Il video mostra il dehor del bar inizialmente tranquillo, nonostante le raffiche già insistenti. All’improvviso, una folata molto più intensa delle altre colpisce la struttura esterna: in un istante, gli ombrelloni vengono ribaltati come fossero giocattoli e l’intero arredamento da esterno viene spazzato via. Gli oggetti hanno finito la loro corsa nei campi adiacenti, fortunatamente senza colpire i passanti che solitamente frequentano la zona del lungolago.



Danni e disagi nel Varesotto

L’episodio della Schiranna non è rimasto isolato. La giornata di giovedì è stata caratterizzata da correnti d’aria che hanno imperversato su gran parte della provincia, impegnando i soccorsi per la rimozione di rami pericolanti e la messa in sicurezza di elementi precari. L’intensità delle raffiche ha sorpreso molti esercenti che, come nel caso del bar varesino, si sono trovati a dover fare i conti con danni improvvisi alle attrezzature esterne.