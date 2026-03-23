La Futura batte Melendugno e la ritrova nei quarti dei playoff promozione

La Futura Volley entra di gran carriera nei playoff che assegnano un posto nella prossima Serie A1 femminile, dopo che la prima promozione è stata ottenuta da Talmassons, brava a vincere la Pool di un solo punto (42 contro 41) rispetto a Brescia. La Millennium sarà la prima testa di serie della griglia successiva nella quale Busto Arsizio entra da numero 3 per effetto del quarto posto in classifica.

Le biancorosse di coach Tettamanti hanno ottenuto una posizione importante grazie anche all’ultimo successo ottenuto sabato sera sul campo di Melendugno: la Futura è passata in Salento con il risultato di 3-1 ma ora ritroverà proprio le pugliesi nei quarti di finale che si disputano con la formula del doppio confronto andata-ritorno ed eventuale golden set come accade nelle coppe europee.

«Siamo tra le squadre con il ruolino di marcia migliore – spiega il ds Matteo Lucchini – Siamo entrati nella Pool Promozione da penultimi e adesso siamo quarti, con anche il lusso del fattore campo nei quarti di finale dei playoff. Abbiamo disputato una seconda fase incredibile e faccio i complimenti alla squadra e allo staff anche se qui inizia il bello. Sfideremo di nuovo la Narconon, un’avversaria ostica; non dobbiamo farci illudere dal risultato di sabato e dovremo andare a giocare in trasferta convinti di far risultato per poi confermarlo in casa. Il fatto di avere gara-2 davanti al nostro pubblico è un vantaggio importante ma non possiamo sottovalutare l’avversaria».

Nella pool promozione Busto Arsizio ha conquistato 23 punti sui 30 messi in palio nelle dieci partite disputate: meglio di Rebora e compagne soltanto le due prime della classe Talmassons (27) e Brescia (25). Il tutto condito da nove partite utili e sette vittorie consecutive, una road map che non può passare inosservata neppure per le formazioni (la stessa Brescia, Altafratte, Costa Volpino…) che ambiscono alla promozione in A1.

Nell’ultimo match della seconda fase è stata di nuovo Enneking la principale bocca da fuoco biancorossa: l’americana ha messo a terra 21 punti, uno in più dell’ottima Taborelli (4 muri sui 14 di squadra). Doppia cifra anche per Farina e Longobardi (15 e 14) anche se migliore in campo è stata votata una Sophie Blasi sempre impeccabile in ricezione. Per le salentine bene Perfetto con 14 punti mentre Joly è stata ben controllata.

Narconon Melendugno-Futura Volley Giovani 1-3

(25-22, 21-25, 15-25, 13-25)

Melendugno: Avenia 1, Bassi 9, Gianfico 9, Riparbelli 4, Bulaich 2, Perfetto 14, Morandini (L), Joly 9, Colombino 7, Roserba, Sturniolo. N.e. Babatunde (L2), Maruotti, Quarta. All. Giunta.

FVG Busto A.: Sassolini 2, Taborelli 20, Rebora 8, Farina 15, Longobardi 14, Enneking 21, Blasi (L), Alberti, Sormani 1. N.e. Orlandi, Talarico, Ternava, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

Note – Durata set: 27’, 28’, 24’, 21’; tot. 1h40’. Melendugno: battute sbagliate 6, vincenti 1, ricezione positiva 52% (perfetta 25%), attacco 29%, muri 12. Futura: battute sbagliate 10, vincenti 6, ricezione positiva 49% (perfetta 23%), attacco 38%, muri 14.

ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

Millenium Brescia-Itas Trentino (2ᵃ-9ᵃ)

Altafratte Padova-Volley Fasano (3ᵃ-8ᵃ)

FVG BUSTO ARSIZIO -Narconon Melendugno (4ᵃ-7ᵃ)

CBL Costa Volpino-SMI Roma (5ᵃ-6ᵃ),