La Futura mette la sesta e supera anche Costa Volpino

Prosegue il momento d’oro della Futura Volley Giovani che centra il sesto successo consecutivo nella Pool Promozione di Serie A2 superando nel derby lombardo anche il CBL Costa Volpino in cinque set. E, per confermare l’equilibrio, anche con il punteggio di 15-13 al tie-break.

Tuttavia le biancorosse possono recriminare sull’andamento dell’incontro perché la squadra di Tettamanti avrebbe potuto chiudere i conti in quattro set: avanti 15-4 Busto non ha gestito il vantaggio e si è fatta infilare 22-25 da un CBL che aveva anche qualche problema di organico a partire dall’assenza per infortunio della ex di turno Pistolesi. Va però detto che la reazione nel tie-break, a quel punto, non era scontata e invece Rebora e socie hanno saputo risollevarsi. (foto FVG/A. Mondini)

I due punti messi in cassaforte comunque alla Futura di scavalcare le stesse bresciane e tenere dietro di sé anche Roma: 28 punti per le bustocche ora quarte in solitaria a una lunghezza dalla terza in classifica, Altafratte; 27 quelli di Costa Volpino e delle capitoline appaiate al quinto posto. Per gli accoppiamenti playoff bisogna ancora attendere i prossimi risultati.

A livello individuale, il titolo di MVP è andato ad Alyssa Enneking ancora una volta estremamente prolifica con 27 punti tra i quali ci sono ace e muri (2 e 2) ma anche con un importante 44% in fase d’attacco. 18 invece i punti di Veronica Taborelli che festeggia “quota 3.500 in carriera in Serie A mentre l’accoppiata Farina-Rebora garantisce punti e muri (25 e 10) suddivisi pressoché alla pari. Per Costa Volpino spiccano invece i 24 di Grosse Scharmann ma in doppia cifra oltre a lei c’è solo Martinez Ortiz.

Futura Volley Giovani-CBL Costa Volpino 3-2

(20-25, 25-21, 25-11, 22-25, 15-13)

FVG Busto A.: Sassolini 3, Taborelli 18, Rebora 12, Farina 13, Enneking 27, Longobardi 6, Blasi (L), Orlandi, Sormani, Ternava, Alberti, Talarico. N.e. Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

Costa Volpino: Dell’Orto 2, Grosse Scharmann 24, Brandi 5, Pizzolato 9, Martinez Ortiz 11, Fumagalli 9, Gamba (L), Busetti, Dell’Amico, Mangani 1, Favaretto. N.e. Giani, Pistolesi (L2). All. Cominetti.

Note. Durata set: 26’, 24’, 21’, 29’, 18’; tot. 2h09’. Futura: battute sbagliate 19, vincenti 3, ricezione positiva 65% (perfetta 47%), attacco 42%, muri 13. Costa Volpino: battute sbagliate 11, vincenti 0, ricezione positiva 56% (perfetta 26%), attacco 36%, muri 5, Spettatori 402.