La gallaratese AMCA Elevatori varca i confini della provincia e apre a Gravellona Toce
L'azienda di ascensori, nata ad Albizzate nel 1959 e ora con sede a Gallarate, porta nel Verbano-Cusio-Ossola la sua filosofia: "vivere il territorio per servirlo meglio"
Nata ad Albizzate nel 1959, cresciuta con una vocazione orgogliosamente locale — il 95% del fatturato viene dalla provincia di Varese — AMCA Elevatori ha annunciato l’apertura di una nuova sede a Gravellona Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola. Un passo fuori dai confini lombardi che, nella filosofia dell’azienda, non contraddice affatto le radici: le conferma.
«Essere vicini ai nostri clienti è più di avere una nuova sede», scrive l’azienda comunicando la novità. Il senso è quello che Luca Corradini aveva già raccontato a Materia d’Impresa lo scorso novembre: la manutenzione degli ascensori non è un servizio che si eroga a distanza, richiede persone formate, presenza fisica, capacità di rispondere in tempi rapidi. «Ci sono casi in cui qualcuno rimane chiuso in casa per giorni perché manca un pezzo», aveva detto allora Corradini. Ed esserci, davvero, era considerata la loro missione.
A Gravellona Toce AMCA arriva con il marchio Impianto Sicuro — la certificazione che raggruppa le imprese del settore più attente alla sicurezza — e con la stessa attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche che negli ultimi anni ha cambiato la faccia della clientela: sempre meno condomìni e imprese, sempre più privati che vogliono restare nella propria casa, anche con l’avanzare dell’età o l’aumento della fragilità dei componenti della famiglia.
Dopo l’apertura della sede e dello showroom di Gallarate come presidio per le zone circostanti, ora AMCA apre a Gravellona Toce. Una crescita che segue la stessa logica — vivere il territorio per servirlo meglio — che aveva portato la sorella di Luca, Costanza, a trasferirsi in Canton Ticino per sviluppare quel mercato.
«Amca Elevatori è un’azienda che nasce nel territorio fin dalle origini – ha infatti dichiarato Luca Corradini – L’espansione conquistata negli anni non ha mai scalfito questo rapporto diretto che abbiamo con le persone che ci circondano, con le comunità in cui operiamo e più in generale con il territorio. La vicinanza e l’ascolto sono valori importanti per noi, tanto quanto la sicurezza delle persone a cui offriamo i nostri servizi».
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