La gioia di otto nati a Busto e la realtà di una provincia e di un Paese che invecchiano senza rimpiazzo

Quattro maschi e quattro femmine. Matteo, Ginevra, Nicolò, Bryan Antonio, Karim, Viola, Melissa e Aurora. Otto bambini nati tutti nello stesso giorno, dall’una di notte alle dieci di sera, nella sala parto dell’ospedale di Busto Arsizio. Era il 27 marzo, e per il reparto di Ostetricia dell’ASST Valle Olona è stata una di quelle giornate che restano negli occhi: sette parti naturali, uno cesareo programmato, tutte le mamme oltre la trentaquattresima settimana, tutti i bambini in buona salute. Una bella notizia, senza dubbio. Che arriva nel giorno in cui sono stati diffusi i dati nazionali che in un batter d’occhio ci riportano coi piedi per terra.

Oggi, 31 marzo, a poche ore dalla pubblicazione di questa storia, l’Istat ha diffuso i dati demografici strutturali relativi all’anno 2025. E i numeri rimettono tutto in prospettiva con la brutalità propria delle statistiche. Quello di Busto Arsizio è stato un giorno straordinario proprio perché giorni così, in Italia, sono sempre più rari. Non un’eccezione felice in un quadro stabile, ma una luce isolata in un contesto che si fa ogni anno più buio.

La provincia di Varese: i numeri del 2025

La provincia di Varese conta oggi 881.900 residenti, di cui 802.700 italiani e 79.200 stranieri. È una delle province lombarde che tiene: il tasso di variazione è leggermente positivo, +1,9 per mille, ma solo grazie ai flussi migratori. Il saldo naturale — cioè la differenza tra chi nasce e chi muore — è negativo di 4,8 per mille. Ogni anno, senza l’apporto delle migrazioni, la provincia perderebbe abitanti.

Nel 2025 in provincia di Varese sono nati 5.300 bambini, il 2,6% in meno rispetto all’anno precedente. Il numero medio di figli per donna è sceso a 1,16 (era 1,19 nel 2024 e 1,20 nel 2023): tre anni consecutivi di calo. L’età media al parto è 32,8 anni. I decessi sono stati 9.600.

L’età media della popolazione varesina è 47,1 anni. Un quarto dei residenti — esattamente il 25,1% — ha più di 65 anni. I bambini fino a 14 anni sono appena il 12%. Una società che invecchia, con sempre meno bambini ad alimentarla. La speranza di vita è alta — 82,7 anni per gli uomini, 86,3 per le donne, tra le migliori d’Italia — ma questo dato racconta anche di una popolazione sempre più anziana e longeva, e sempre meno giovane e fertile.

Il quadro nazionale: 1,14 figli per donna, mai così pochi

A livello nazionale la situazione è ancora più netta. Nel 2025 in Italia sono nati 355mila bambini, quindicimila in meno rispetto al 2024 (-3,9%). Il tasso di natalità è sceso a 6,0 per mille: vent’anni fa era 9,5. Il numero medio di figli per donna ha raggiunto 1,14, il valore più basso mai registrato — e in caduta libera dall’1,18 del 2024.

Per fare un confronto: in Francia il dato è 1,61, in Svezia 1,43. La media europea è 1,34. L’Italia è fanalino di coda, e non da oggi.

Senza immigrazione l’Italia si svuoterebbe

La popolazione totale si mantiene stabile a 58,9 milioni di residenti, ma è una stabilità di facciata: il saldo naturale è di -296mila unità (quasi trecento persone in più che muoiono ogni giorno rispetto a quelle che nascono), compensato quasi esattamente da un saldo migratorio positivo di +296mila. Senza immigrazione, l’Italia si svuoterebbe rapidamente.

Le strutture familiari si trasformano di pari passo. Le famiglie unipersonali sono ormai la tipologia più diffusa: il 37,1% del totale, contro il 25,9% di vent’anni fa. Le coppie con figli — per decenni il modello prevalente — rappresentano oggi solo il 28,4% delle famiglie. L’età media al parto è salita a 32,7 anni.

Le differenze territoriali restano marcate. Il Trentino-Alto Adige è la regione più feconda (1,40 figli per donna); la Sardegna, per il sesto anno consecutivo, scende sotto la soglia dell’unità: 0,85. Nel Mezzogiorno la popolazione cala di 3,1 per mille all’anno, mentre al Nord cresce di 2,2 per mille — anche qui, grazie alle migrazioni. L’Italia è il Paese più vecchio dell’Unione europea: il 25,1% della popolazione ha più di 65 anni, contro una media Ue del 22%. L’età mediana è 49,1 anni, quasi cinque anni in più rispetto alla media europea.