La giornata degli innesti al Vivaio del Lago: un pomeriggio per imparare le tecniche di propagazione delle piante

Domenica 15 marzo il Vivaio del Lago di Varese, sul lungolago della Schiranna, ospiterà un appuntamento dedicato agli appassionati di giardinaggio e coltivazione: “La giornata degli innesti”, un pomeriggio pensato per scoprire e imparare le principali tecniche di propagazione delle piante.

L’evento inizierà alle ore 14 e sarà a ingresso libero, offrendo a tutti la possibilità di partecipare e avvicinarsi a una pratica antica e affascinante come quella dell’innesto. Durante l’incontro i partecipanti potranno osservare e imparare come si applicano le tecniche di propagazione su piante da frutto e piante ornamentali, con dimostrazioni pratiche pensate sia per i principianti sia per chi ha già esperienza nel mondo del verde.

La giornata sarà arricchita anche da un mercatino, che permetterà ai visitatori di scoprire piante e prodotti legati al giardinaggio, in un contesto informale e conviviale, ideale per confrontarsi con altri appassionati e con chi lavora nel settore.

L’appuntamento si terrà al Vivaio del Lago, lungo lago della Schiranna a Varese (clicca qui per aprire il navigatore). In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata alla domenica successiva.

Per informazioni è possibile contattare il numero 348 2268562 oppure visitare il sito www.vivaiodellagovarese.it.

Un’occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta, imparando tecniche utili per il proprio giardino o orto e riscoprendo il valore delle pratiche tradizionali legate alla cura delle piante.

Articolo realizzato in collaborazione con Associazione Orticola Varesina

Via Oriani, 120, Varese

@:segreteria@orticolavaresina.org – segreteriaOrticola@gmail.com