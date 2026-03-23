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La Guardia di Finanza di Como rafforza i controlli sul Lario in vista della bella stagione

Nel fine settimana verifiche su natanti e operatori economici con diverse irregolarità riscontrate, soprattutto per la mancanza di documentazione obbligatoria

Guardia di finanza como

Con l’arrivo della primavera partono i controlli rafforzati sul Lago di Como. La Guardia di Finanza già dallo scorso weekend ha intensificato l’attività di vigilanza sulle acque del Lario per garantire sicurezza e rispetto delle regole in vista dell’aumento della presenza di diportisti e delle festività pasquali.

I controlli nel fine settimana

Nel corso dell’ultimo fine settimana i militari del Servizio Navale hanno effettuato verifiche su 22 natanti, individuando 7 irregolarità. Sono state inoltre identificate 31 persone e controllati 20 operatori economici attivi sul lago.

Le infrazioni più frequenti hanno riguardato la mancanza della documentazione obbligatoria a bordo, in particolare nei casi di imbarcazioni utilizzate per attività commerciali che richiedono specifiche autorizzazioni.

Un caso di attività abusiva

Tra le situazioni rilevate, anche quella di un operatore economico privo della comunicazione di inizio attività e dei titoli necessari per la somministrazione di cibo e bevande a bordo. Una violazione che rientra tra quelle più attenzionate in questa fase di intensificazione dei controlli.

Sicurezza e legalità gli obiettivi

L’attività della Guardia di finanza si inserisce in un più ampio piano di prevenzione coordinato a livello prefettizio, con l’obiettivo di garantire ordine pubblico e sicurezza durante i periodi di maggiore affluenza. La presenza della componente aeronavale viene infatti rafforzata proprio nei mesi primaverili ed estivi, quando cresce il numero di utenti sulle acque dei laghi. Un’attività che con la bella stagione, è destinata a proseguire con controlli sempre più capillari.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026
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