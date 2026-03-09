La guerra nel Golfo Persico continua a pesare sull’aviazione, molti voli annullati a Malpensa

A nove giorni dall’inizio della guerra tra Iran, Usa e Israele, resta elevato l’impatto sulle rotte aeree da/per il Medio Oriente. Una flessione dei collegamenti che è rilevante non solo in sé, ma anche perché va inserito in un quadro complessivo di contrazione delle relazioni verso la costa Est del Mediterraneo e il Golfo (foto d’archivio: Etihad a Malpensa, di Andrea Ferrando).

Anche Malpensa risente in modo significativo della contrazione: salvo singoli voli per i rientri degli italiani e altri europei, le connessioni su Dubai, Abu Dhabi, Doha, Manama, Kuwait rimangono relativamente . Su Israele solo in parte garantiti i voli El Al su Tel Aviv.

Il quadro complessivo resta complicato appunto su tutta l’area, al di là delle connessioni per Milano.

Emirates ha annunciato sabato di aver ricominciato a operare una parte dei voli, ma solo una parte di quelli su Malpensa, compreso il volo con scalo che prosegue verso New York (Ek206).

Anche Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, hanno ricominciato a partire da Abu Dhabi, ma in maniera limitata.

Domenica Qatar Airways ha rimpatriato con alcuni voli passeggeri a Parigi, Madrid, Londra, Francoforte, Roma e Bangkok, e martedì dovrebbero partire altri voli verso diverse città europee. Ha però specificato che non c’è stata una conferma della ripresa dei voli commerciali di linea.

Anche Oman Air , che ha continuato a operare le rotte a medio-lungo raggio, ha cancellato invece i voli sull’area del Golfo (e su Amman).

Gulf Air , la compagnia de Bahrein, ha sospeso l’intera operatività, come confermato dagli ultimi aggiornamenti.

Saudia ha annunciato una ripresa parziale delle sue operazioni tra Riyad, Jedda e Dubai.